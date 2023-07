Real Madrid vs. Barcelona: un duelo que se vive dentro de las canchas, los fichajes y la política

La disputa que han mantenido el Real Madrid y el Barcelona por hacerse con los servicios de Arda Güler no es la primera que ambos clubes han vivido a lo largo de su historia.

En esta ocasión, el club presidido por Florentino Pérez fue el que se llevó el gato al agua y consiguió el fichaje del jugador turco. En otras ocasiones, el Real Madrid también salió victorioso, pero el Barcelona también ha conseguido levantarle al conjunto blanco algunos fichajes. Estas son las historias de los nombres más llamativos por los que pelearon los dos principales clubes del fútbol español:

DI STÉFANO, EL FICHAJE QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

Sin duda, el fichaje de Alfredo Di Stéfano por el Real Madrid es el más controvertido de toda la lista de jugadores por los que pelearon las dos entidades. Santiago Bernabéu se hizo con sus servicios en 1953 cuando el Real Madrid acumulaba 17 temporadas sin ganar una Liga.

Desde el curso 1933/34, con el parón provocado por la Guerra Civil entre medias, el Barcelona (5), el Atlético (4), el Valencia (3), el Athletic (3), el Sevilla (1) y el Betis (1), acapararon todos los títulos. Después, con Di Stéfano en sus filas, el Real Madrid ganó 8 títulos hasta su salida en la campaña 1963/64.

Di Stéfano fue un objetivo azulgrana desde 1952, cuando su estrella, Ladislao Kubala, sufría una importante enfermedad pulmonar. Temiendo el final de su carrera deportiva, el Barcelona se fijó en el argentino como objetivo. En esos momentos, Di Stéfano jugaba en Millonarios, equipo al que se marchó procedente del River Plate en 1948 tras una huelga que provocó la salida de 57 futbolistas.

La FIFA reaccionó expulsando a Colombia de su organismo y en 1951 llegó a un acuerdo: los jugadores "fugados" seguirían siendo propiedad del correspondiente club colombiano hasta el termino del contrato. Después, volverían a su club de origen.

Di Stéfano pertenecía a Millonarios hasta el 15 de octubre de 1954 y debía retornar a River Plate el 1 de enero de 1955. El Barcelona se dirigió al club argentino para fichar a la "Saeta Rubia", pagó cerca de cuatro millones de pesetas y en mayo de 1953 Di Stéfano llegó a visitar el Camp Nou.

Millonarios denunció la maniobra a la FIFA, porque hasta enero de 1955 Di Stéfano no era propiedad de River. El club colombiano reclamó 27.000 dólares al Barcelona para permitir el traspaso de Di Stéfano. El Barcelona se negó, apareció el Real Madrid, que sí pagó esa cantidad y la FIFA intervino: Di Stéfano jugaría para el conjunto blanco las temporadas 1953/54 y 1955/56 y para el Barcelona las 1954/55 y 1956/57. Después, ambos debían ponerse de acuerdo. El club azulgrana renunció finalmente al fichaje y Di Stéfano cambió la historia del Real Madrid.

BECKHAM, DEL PREACUERDO DEL UNITED CON EL BARÇA A SU FICHAJE POR EL MADRID

David Beckham jugando para el Real Madrid Foto: AFP

David Beckham también fue motivo de disputa entre el Real Madrid y el Barcelona. El centrocampista del Manchester United finalmente eligió al club presidido por Florentino Pérez, que en el verano de 2003 firmó a otro de sus galácticos tras los fichajes de Luis Figo, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario.

Sin embargo, el Barcelona estuvo a punto de conseguir su fichaje: Laporta logró un preacuerdo con el Manchester United, pero Beckham prefirió al Real Madrid y se salió con la suya. Por 25 millones de euros, la estrella del fútbol inglés se marchó al conjunto blanco, donde jugó cuatro temporadas en las que ganó una Liga y una Supercopa de España.

EL VALENCIA, CLAVE EN EL FICHAJE DE DAVID VILLA POR EL BARCELONA

David Villa jugando con el Barcelona Foto: AFP

En el verano de 2009, cuando Florentino Pérez regresó a la presidencia del Real Madrid, intentó el fichaje de David Villa. Lo hizo en dos ocasiones, pero no lo consiguió. "Yo pertenecía al Valencia. Dije que saldría cuando ellos quisieran. No se dieron las circunstancias. Tiene que haber la voluntad de los dos clubes y del jugador. Ningún año de los dos que hubo negociaciones, se acabó dando la situación. No se dio", explicó Villa años después.

Estuvo muy cerca del Real Madrid. El propio Villa dio el visto bueno a su representante, pero el Valencia no quiso vender a su delantero al conjunto madridista. Fue ofrecido al Barcelona, que accedió a pagar 40 millones de euros, y en los meses anteriores al Mundial de Sudáfrica, el club azulgrana se hizo con los servicios del máximo goleador de la historia de la selección española para ganar dos Ligas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. En total, Villa aportó 48 goles en 119 partidos oficiales a lo largo de tres cursos.

EL MENISCO QUE FRUSTRÓ EL FICHAJE DE LUIS SUÁREZ POR EL REAL MADRID

Luis Suarez, exjugador del Barcelona Foto: AFP

Cuando el uruguayo Luis Suárez despuntaba en el Liverpool (82 goles entre las temporadas 2010/11 y 2013/14), el Real Madrid firmó un preacuerdo (abril de 2014) con el jugador charrúa, que finalmente acabaría en el Barcelona. La causa, una operación de menisco en el mes de mayo que no convenció al Real Madrid y que casi provocó que Luis Suárez se perdiera el Mundial de Brasil. Uruguay pudo contar con su jugador, que cerró su fichaje por el Barcelona a cambio de 81 millones de euros. Un par de días antes de la final de la Copa del Mundo, se anunció oficialmente su fichaje.

MARCO ASENSIO Y UN PAGO A PLAZOS FRUSTRADO

Marco Asensio viene de recuperarse de una dura lesión Getty Images

En 2014, cuando Marco Asensio tenía 18 años y jugaba en el Mallorca, el Barcelona consiguió atar, a través de Andoni Zubizarreta, al ahora jugador del París Saint-Germain. Fue Miguel Ángel Nadal, ex central del Barcelona, quien alertó al club azulgrana de la calidad del talentoso centrocampista. Zubizarreta, entonces director deportivo del club catalán, se puso manos a la obra y llegó a un acuerdo con el Mallorca por 4,5 millones de euros.

Sin embargo, Antoni Rossich, director general azulgrana, no vio claro pagar al contado esa cantidad por una promesa y pidió hacerlo a plazos. Entonces apareció el Real Madrid, alertado por Rafa Nadal, y sí accedió a pagar esa cantidad al contado. Florentino Pérez telefoneó personalmente al jugador y el resto es historia: Asensio jugó siete temporadas en el Real Madrid y ganó 17 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones.

DANI ALVES ELIGIÓ AL BARCELONA

Dani Alves, nueva incorporación del FC Barcelona. David Ramos/Getty Images.

En el verano de 2008, el Real Madrid buscaba un lateral derecho para completar su plantilla. El elegido fue Dani Alves, entonces en el Sevilla. La temporada anterior, después de la final de la Copa del Rey que ganó al Getafe en el Santiago Bernabéu, fue preguntado por si le gustaría jugar en el conjunto blanco. La respuesta fue clara: "Eso sería una recompensa maravillosa". El Chelsea también peleó por él, pero Del Nido frustró el fichaje por el conjunto inglés.

Ambos discutieron, pero Alves hizo las paces con el club andaluz tras la trágica muerte de Puerta y se quedó una temporada más en el Sevilla. El Real Madrid volvió a la carga en el citado verano de 2008, pero el Barcelona apareció para poner 30 millones de euros sobre la mesa y llevarse al lateral brasileño. "Nunca he ocultado el hecho de que prácticamente todo estaba hecho con el Madrid, pero por suerte pude ir al Barcelona", reconoció tiempo después Alves.

SERGIO BUSQUETS, JAVIER MASCHERANO, IVAN RAKITIC Y ANDRÉS INIESTA FRENARON EL FICHAJE DE TONI KROOS

Toni Kroos, volante del Real Madrid. Eurasia Sport Images/Getty Images

Uno de los puntales del Real Madrid en la última década, Toni Kroos, estuvo a punto de fichar por el Barcelona. De hecho, en el verano de 2014, cuando el centrocampista alemán decidió abandonar el Bayern Múnich, el club azulgrana llegó a negociar con el bávaro, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto.

Luis Enrique, en esos momentos técnico del Barcelona, decidió que tenía todas las necesidades cubiertas en el centro del campo con Busquets, Rakitic, Iniesta, Mascherano y jóvenes promesas como Sergi Roberto y Rafinha. Al final, apareció el Real Madrid, puso 25 millones de euros sobre la mesa y el alemán comenzó una historia vestido de blanco con la que ya ha ganado multitud de títulos entre los que destacan cinco Ligas de Campeones.

NEYMAR Y EL "ECOSISTEMA" DE FLORENTINO PÉREZ

Neymar levantando la Champions League Foto: AFP

Es de sobra conocido que el Real Madrid rechazó a Neymar cuando era un crío de 14 años y fue a la casa blanca a hacer una prueba con el conjunto blanco. Era 2006 y su llegada al club blanco no prosperó, pero años después, cuando ya era una estrella del Santos, el Real Madrid sí intentó su fichaje. Florentino Pérez explicó las razones por las que finalmente no logró traer al brasileño: "Si hubiera podido ficharle en condiciones que no alteraran el ecosistema del club, lo habría hecho. Los cálculos que hemos hecho, entre todo nos salía por más de 150 millones de euros, lo habría alterado todo".

Era el verano de 2013 y Neymar finalmente acabó en el Barcelona después de llegar a un acuerdo con el jugador y el Santos por cinco temporadas. En aquellos días, Josep María Bartomeu reveló que el precio por el fichaje de Neymar fue de 57 millones de euros, pero después se desveló el precio total de la operación: cerca de 200 millones de euros brutos. Durante cinco temporadas, Neymar brilló en el Barcelona y antes de salir al París Saint-Germain ganó una Liga de Campeones, dos Ligas y tres Copas del Rey, entre otros títulos.

FRANCISCO BUYO Y LAS LLAMADAS DE TERRY VENABLES

Antes de firmar por el Real Madrid, el portero Francisco Buyo fue tentado por el Barcelona. Cuando defendía la camiseta del Sevilla, y después de la final de la Copa de Europa que perdió el club azulgrana ante el Steaua Bucarest en 1985 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador Terry Venables intentó desesperadamente el fichaje del meta gallego: "Me llamaba todas las semanas tras perder la final de la Copa de Europa, pero al final mi destino fue el Real Madrid y creo que acerté de pleno por todos los éxitos logrados allí", contó Buyo en 2020.

Y, efectivamente, Ramón Mendoza, tras abonar 63 millones de la época al Sevilla, se hizo con los servicios de un portero que entonces tenía 27 años y que jugó en el club blanco entre las temporadas 1986/87 y 1996/97. Durante una década, fue el guardameta que defendió la portería del Real Madrid. Venables, se quedó con las ganas.

AMANCIO AMARO Y LA 'CABEZONERÍA" DE BERNABÉU

Amancio Amaro jugando para el Real Madrid Foto: AFP

El 26 de septiembre de 1962, Santiago Bernabéu desembolsó una cantidad importante para la época para fichar a Amancio Amaro: pagó 10 millones de pesetas por el jugador del Deportivo. El entonces presidente del Real Madrid, se empeñó en conseguir firmar a un jugador que después haría historia pese a que miembtros de la Junta Directiva del club blanco pensaban que era un despilfarro de dinero. La razón de su cabezonería fue clara: estaba prendado de sus regates y su habilidad.

Sin embargo, Bernabéu tuvo que actuar contrarreloj para conseguir firmar al "Brujo" porque recibió un soplo de que el fichaje de Amancio por el Barcelona iba a ser cuestión de horas. El club azulgrana tenía emisarios que se estaban viendo en un hotel con el jugador y directivos del Deportivo. Entonces, Bernabéu no dudó en viajar rápidamente a La Coruña para reunirse personalmente con Amancio y convencerle para tomar una decisión que cambió su vida.

RAFAEL GORDILLO Y UN SOPLO EN EL CORAZÓN

En 1985, Rafael Gordillo ya era una institución en el Betis. Con 27 años, el lateral zurdo verdiblanco era una joya por la que se interesaron el Real Madrid y el Barcelona. Finalmente, acabó en el conjunto blanco, donde continúo con brillantez su carrera. Sin embargo, la entidad "culé" estuvo a punto de ficharle. El entonces presidente, José Luis Núñez, frenó la operación tras recibir una información e los médicos de la selección española. Años después, explicó cómo se desarrolló la operación.

“Yo hice un estudio de cuáles eran los tres jugadores importantes de la liga española con los que se podía reforzar el Madrid. Además de Hugo Sánchez, otro era Maceda, pero aquí el entrenador dijo que ya teníamos a Alexanco. Y el tercero era Gordillo. Queríamos que viniera pero los médicos de la selección me avisaron que tenía un pequeño soplo en el corazón y que algún día podía dar un susto en el campo. Recuerdo a Retamero, que era el presidente del Betis y me llamaba para decirme “Pepe Luis” me lo tienes que fichar, que estos del Madrid se lo quieren llevar. Y yo le daba largas, por no decirle el motivo… Y Gordillo fichó por el Madrid y mira si estaba mal del corazón que corrió toda su vida y todavía corre ahora”, dijo Núñez.