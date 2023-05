Real Madrid vs. Osasuna: Toni Kroos y una Copa del Rey, con la que espera completar su círculo

El alemán Toni Kroos tiene la oportunidad este sábado de hacerse con su primera Copa del Rey desde que llegase al Real Madrid en 2014 y hacer pleno de títulos a nivel de clubes, con el Bayern de Múnich y el conjunto blanco, en un palmarés envidiable en el que solo le ha quedado pendiente la Eurocopa con su selección.

Con su retirada del conjunto germano en julio de 2021, esa espinita no se la podrá sacar el alemán en la siguiente Eurocopa que se jugará en su país en 2024, pero sí tiene la oportunidad de completar el círculo con la Copa del Rey que el Real Madrid afronta la final este sábado frente a Osasuna.

Un título que persigue Kroos desde que llegó al Real Madrid y que se la ha resistido en todo este tiempo. Es más, la última final, y título, del conjunto blanco, también con el italiano Carlo Ancelotti al frente, es justo de la temporada anterior a que el alemán aterrizase en la capital de España.

Desde entonces, Kroos solo ha participado en dos semifinales y la del 6 de mayo será su primera final de un torneo copero desde que ganase el título con el Bayern antes de recalar en el Real Madrid en el que fue su tercer trofeo (2008, 2013 y 2014), los dos últimos con gran protagonismo.

Publicidad

Una importancia que tendrá también este año. Pieza indiscutible en el centro del campo de un Ancelotti que, a buen seguro, no podrá contar con el croata Luka Modric, y que puede actuar tanto de pivote como de interior.

Eso sí, que complete el círculo de títulos o no frente a Osasuna no influirá en su decisión de renovar o no con el Real Madrid. Esta, según parece en las últimas semanas, está más cercana a ampliar su vínculo una temporada más.

LA COPA DEL REY, EL LUNAR EN UN CURRÍCULUM LLENO DE ÉXITOS

Publicidad

Desde que el Real Madrid ganó su último título copero, ha logrado alzarse cuatro veces con la Liga de Campeones. Una más que las tres Ligas en este mismo lapso. Guarismos inexplicables si no se tratase del conjunto blanco, cuya competición fetiche, sin importar su estado de forma, es la 'Champions'.

Y es que jugadores como Luka Modric, Dani Carvajal, Karim Benzema y Nacho Fernández acumulan éxito tras éxito, pero la Copa del Rey ha sido una competición que se les ha resistido a lo largo de los años.

Eso sí, al contrario que Kroos, sí tienen en su palmarés la que ganó el Real Madrid en Mestalla en 2014 y este sábado en pamplona buscarán su segundo trofeo copero para ampliar su vitrina en un círculo con el Real Madrid que ya tienen completo, y que otros jóvenes aspiran a completar.

VINÍCIUS, RODRYGO Y CAMAVINGA, JÓVENES Y SOBRADAMENTE EXITOSOS

Publicidad

Vinícius y Rodrygo tienen 22 años y Camavinga 20. Edades a las que muchos jugadores todavía están en filiales o ni siquiera han debutado en le élite, pero con las que ellos están a un título de ganar todos a los que aspira cada jugador que ha vestido la camiseta blanca.

Los brasileños casi comparten palmarés con el Real Madrid, con 'Vini' sumando un Mundial de Clubes más, el de 2018. Además, dos Ligas, dos Supercopas de España, una Liga de Campeones y una Supercopa de Europa.

Por su parte, Camavinga cuenta con un trofeo de cada competición a pesar de vivir solo su segunda temporada con el conjunto blanco.

Publicidad

El doblete Liga y 'Champions' de la pasada campaña le abrió las puertas a los tres de tener en sus casas medallas y réplicas de trofeos que la mayoría de jugadores no logran conseguir en toda su carrera; y solo les falta uno.

La Copa del Rey. Un torneo que, a pesar del dominio histórico del Real Madrid en España, no se le ha dado bien. El club que preside Florentino Pérez ha ganado en 19 ediciones, y está por detrás en la clasificación histórica del Athletic Club de Bilbao, con 23, y el FC Barcelona, con 31.

Contra Osasuna, el Real Madrid podría sumar su vigésimo título, con el que Kroos completaría el círculo vestido de blanco tras hacerlo ya con el Bayern de Múnich y con el que Vinícius, Rodrygo y Camavinga podrían hacer pleno de títulos a pesar de su juventud.