Real Madrid y Barcelona, los 'dueños' de la Liga de España: ¿será lo mismo este 2024?

La última jornada de la primera vuelta de LaLiga EASports podría decidir parte del destino del campeonato, en el que dos equipos, el Real Madrid y el Girona, podrían quedarse como prácticamente los únicos candidatos reales al título. Empatados a puntos, los hombres de Carlo Ancelotti recibirán al Mallorca y el Girona al Atlético de Madrid, tercero. Una victoria de ambos, y una derrota del Barcelona ante Las Palmas, elevaría hasta los diez puntos la ventaja respecto a azulgranas y rojiblancos.

Esa diferencia sería casi insalvable y la pelea por el título quedaría reducida a dos candidatos: Girona y Real Madrid. Y, será el conjunto dirigido por Míchel el que tendrá que afrontar el duelo más complicado de la jornada en el que también comprobará si su candidatura es un milagro o es una realidad. El Atlético de Madrid, con dos pinchazos en las últimas tres jornadas, calibrará cuál es la realidad del Girona.

Míchel intentará que sus jugadores muestren su cara más acertada, la que encumbró el fútbol del Girona hace tres jornadas tras ganar 2-4 al Barcelona , para olvidar el empate anterior al parón frente al Betis (1-1) tras el que cedió el liderato al Real Madrid. Lo tendrá que hacer con las bajas de David López, Toni Villa, Jastin, Joel Roca y con las dudas de Yangel Herrera, Borja García, Tsygankov y Artero, todos entre algodones.

Acción de juego entre Barcelona y Girona por Liga de España Foto: AFP

Enfrente tendrá a un equipo que recuperó la sonrisa tras cerrar el año con una victoria ante el Sevilla en el partido que tenía aplazado. De un plumazo, los hombres de Simeone espantaron todas las dudas que generaron tras perder en San Mamés (2-0) y empatar contra el Getafe (3-3). El choque ante el Girona podría marcar su futuro. Una victoria le mantendría en la pelea por el título. Una derrota, le alejaría casi definitivamente. Simeone, para no caer otra vez, medita utilizar a Witsel en el mediocentro. Eso ha probado estos días en la vuelta al trabajo del Atlético, que vuelve a la carga con el objetivo de mantenerse como candidato al título.

Pero, de momento, el líder es el Real Madrid, que intentará celebrar la renovación de Carlo Ancelotti con una victoria frente al Mallorca. El técnico italiano estará en el club blanco hasta junio de 2026 y esta temporada, de momento, se mantiene en lo más alto de todas las competiciones. Cerró el año líder, con pleno de puntos en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con todas las opciones intactas en la Copa y pendiente de asaltar a mitad de mes el título de la Supercopa de España.

El duelo podría tener un significado especial para Arda Güler, un nombre que ilusiona al Bernabéu y a que aún no ha podido debutar en un partido oficial por culpa de las lesiones. El centrocampista turco, ya recuperado, podría gozar de sus primeros minutos con la camiseta blanca. Carvajal también tiene opciones de regresar a un once que tendrá que abrir uno de los candados más férreos de LaLiga EASports: el del Mallorca de Aguirre, que intenta alejarse de los puestos de descenso.

Real Madrid culminó el 2023 como líder de la Liga de España, con 45 puntos. Foto: Getty Images.

Mientras, en Las Palmas, el Barcelona se enfrenta a una visita muy complicada. El conjunto canario intenta asomar la cabeza para acercarse a Europa. Su temporada no tiene ni un 'pero'. Practica buen fútbol, obtiene resultados y la pelea por el descenso ya no parece un objetivo. No podrá contar con AraUjo por la llamada "cláusula del miedo", pero tiene armas muy poderosas para doblegar a un equipo que, como el Atlético, podría dar un paso atrás definitivo en la pelea por LaLiga.

Y es que el Barcelona solo genera dudas. Una victoria en los últimos tres partidos ha sido un saldo terrible para el equipo de Xavi Hernández. Y, además, la consiguió ante el colista, el Almería (3-2) y casi de milagro. No se sabe a qué juega y la llegada de Vitor Roque como revulsivo ha generado una corriente de ilusión entre una afición que no quiere más pinchazos. Uno más, podría ser definitivo.

Ya en la pelea por Europa, el Athletic se enfrentará al renovado Sevilla de Quique Sánchez Flores en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunto andaluz sólo ha disputado dos encuentros con su nuevo entrenador y parece haber recuperado una parte de su rumbo perdido. Aunque perdió ante el Atlético en su último duelo de 2023, ganó en el estreno de Quique en Granada (0-3). Intentará volver a la senda de la victoria con la posible vuelta de Gudelj, con nuevo presidente (José María del Nido Carrasco) y todavía con demasiado ruio institucional alrededor.

El Athletic, mientras, tiene a tiro al Barcelona y podría reengancharse a los puestos de Liga de Campeones. Todo parece una balsa de aceite en el conjunto vasco excepto el lío con Iñaki Williams. Convocado por Ghana para jugar la Copa África, el club vasco quería que jugara en Sevilla antes de marcharse un mes para disputar el campeonato. Ghana, finalmente, rechazó que Williams se incorporara más tarde a su concentración y si no hay sorpresas, no estará en Sevilla.

La Real Sociedad, otro de los equipos inmersos en la pelea por Europa, recibirá al Alavés, necesitado de puntos para tomar tierra de por medio respecto a los puestos de descenso. Imanol Alguacil dirigió su última sesión de trabajo con todos sus jugadores tras la recuperación de Aritz, Zubimendi y Traoré y tendrá a toda su plantilla preparada para volver a la senda de la victoria después de dos empates consecutivos sin goles ante Betis y Cádiz.

El Betis, a tres puntos de la Real Sociedad, también anda despistado con sus últimos resultados. Acumula cuatro empates consecutivos y los hombres de Manuel Pellegrini visitarán Balaídos para enfrentarse a un equipo necesitadísimo como el Celta. El cuadro verdiblanco intentará celebrar la renovación de Isco hasta 2027 con una victoria lejos de su estadio que no consigue desde la primera jornada, en el mes de agosto.

Otro candidato para pasear su nombre por el continente, este tal vez inesperado, es el Getafe. De la mano de José Bordalás, el equipo madrileño ha conseguido tomar impulso para completar un gran inicio de temporada que le ha colocado en la octava plaza. Se encuentra en su mejor momento de forma de los dos últimos años y recibirá al Rayo Vallecano en el destierro. Jugará en el Cívitas Metropolitano por el cierre de un partido del Coliseum. Borja Mayoral, máximo goleador español del curso con 12 tantos, es el principal atractivo de un derbi siempre caliente con el título de tercer mejor equipo de la Comunidad de Madrid en juego.

El duelo más igualado por el descenso lo protagonizarán el Granada (decimonoveno) y el Cádiz (decimoséptimo). Se enfrentarán en Los Cármenes, separados por ocho puntos, y será una de las últimas oportunidades del conjunto nazarí de engancharse a la pelea por la salvación. Más difícil lo tendrá el Almería, que aún no ha ganado ningún partido y visitará Pamplona para enfrentarse a un equipo complicadísimo como Osasuna. Y, por último, el duelo de la zona media de la tabla lo protagonizarán el Valencia y el Villarreal: ambos aliviaron sus penas con victorias en la última jornada y quieren mantener la tendencia ganadora.