Real Zaragoza vs. Millonarios, hora y dónde ver EN VIVO el partido del Trofeo Ciudad de Zaragoza

Millonarios disputará este jueves la LI edición del Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra, sobre el césped de La Romareda para medirse al anfitrión Real Zaragoza, en un trofeo que ha estado bastante deslucido en los últimos años.

El torneo zaragozano recupera así lo internacional que no tenía desde que en 2009, cuando lo disputó el Lazio italiano. Sin embargo, hay que remontarse hasta 1995 para encontrar la participación de un equipo sudamericano, el Nacional de Montevideo uruguayo. Ésta será la primera vez que compita en el torneo un equipo de Colombia.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO ONLINE

El partido por la LI edición del Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra, entre los equipos de la Real Zaragoza y Millonarios se podrá ver EN VIVO desde las 2:30 p.m., en MillosTv.com, donde los aficionados podrán vivir toda la emoción de un partido internacional, entre españoles y colombianos.

El cuadro 'embajador' sigue recorriendo el mundo

El partido para el conjunto que dirige Alberto Gamero será el único que disputará en territorio español y la expectativa de ver en acción al campeón nacional hará que cuente con un amplio respaldo de todos los hinchas colombianos, que se encuentran en territorio europeo para apoyar al equipo 'azul'.

El equipo bogotano, viene de ganar la Chicago National Cup, en territorio estadounidense, el pasado 26 de julio, cuando venció 1-2 al Crystal Palace de la Premier League. Tras ese partido, los de Gamero no han podido levantar cabeza en la Liga de Colombia y viajaron al país iberico luego de una derrota 1-0 en su visita al Alianza Petrolera.

Millonarios llegó a la capital aragonesa este martes y ya se ejercitó en sesión vespertina en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y que esta mañana ha vuelto a repetir, siendo su última preparación antes de enfrentar al equipo español. Una vez finalizado el compromiso, Millonarios viajará a Bogotá para su enfrentamiento el lunes 7 de agosto frente al Deportes Tolima, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Real Zaragoza, quiere hacer respetar su casa

Para Zaragoza es la penúltima piedra de toque, la última será el sábado en Tarragona ante el Nástic, antes de afrontar su undécima temporada consecutiva en Segunda división en un año en el que la afición ha vuelto a ilusionarse con su equipo y ya ha conseguido superar los 26.000 abonados.

El objetivo es lograr el añorado retorno a la élite futbolística que año tras año se ha ido frustrando en esta eterna última década y que incluso le ha hecho coquetear con el descenso de categoría en más de una ocasión y alejarse todavía más del fútbol profesional. El equipo que entrena Fran Escribá ha realizado una buena pretemporada con tres triunfos, y dos goles encajados, y una derrota en el último partido ante los franceses del Stade Reims y ante el que consideró que merecieron un resultado mejor.

Aunque todavía no se da por cerrada la plantilla, el equipo aragonés llega al inicio de la competición con una imagen bastante aproximada de lo que será el grupo hasta llegar al mercado de invierno. No obstante, todos estos resultados no son garantía de nada ya que será el próximo sábado, 12 de agosto, cuando estén en juego los primeros puntos de la competición.

La afición del cuadro español ya empezará a ver en acción a los hombres con los que este año confían en que podrán conseguir el ascenso y entonar el habitual "sí se puede" con el que los alientan cuando las cosas se ponen cuesta arriba.