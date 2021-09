Recién llegaba al Barcelona y lo vendieron: "Me dolieron las formas del club; pudo ser diferente"

El jugador brasileño Emerson Royal explicó que le dolieron "las formas del Barcelona" y que "pudieron ser diferentes" después de que el club lo vendiese al Tottenham en el último día de mercado cuando no hacía ni un mes que había sido presentado como azulgrana.

"Había mejores formas de arreglar las cosas", añadió en una entrevista al diario Marca el jugador, que sumó a penas 90 minutos como futbolista del Barcelona en sus tres apariciones en este inicio de curso.

"Jugué el domingo de titular, al día siguiente me desperté y me fui a entrenar tranquilo. Ahí ya empecé a ver que salían un montón de cosas; que el Tottenham hablaba con el Barcelona, que lo tenían casi hecho. No entendía nada de lo que estaba pasando porque no sabía nada", relató sobre los pasos de su salida.

Y añadió: "Por la tarde, me llamaron del club para que fuera a la ciudad deportiva porque querían hablar conmigo y ahí ya me enteré de que me querían vender".

En Sant Joan Despí, Emerson se reunió con los dirigentes del Barça. "Me empezaron a contar que la situación del club no era buena, que atravesaba un momento complicado y que para ellos era mejor vender. Yo les repetía que mi intención era quedarme porque tenía la ilusión de jugar aquí", admite.

Pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que le "estaban diciendo" que se fuera "sí o sí". "Me estaban echando con muy buenas palabras", sentenció Emerson.