Recién llegó y Sarri ya tuvo su primer problema: jugador de Lazio no se presentó a la concentración

Maurizio Sarri, presentado este viernes como nuevo entrenador del Lazio, pidió explicaciones al centrocampista español Luis Alberto por no acudir este jueves a la concentración del equipo pese a estar convocado.

"Luis Alberto no acudió a la concentración. A nivel de gestión es un problema de la directiva. A nivel moral, estoy esperando que llegue, que hable conmigo y sus compañeros y nos explique por qué lo ha hecho", dijo Sarri en su rueda de prensa de presentación.

"Si sus explicaciones nos convencen, el problema moral terminará de forma inmediata. Si no nos convence, deberá pedir perdón a mí y a mis compañeros", agregó.

El técnico toscano, ex del Juventus, del Chelsea o del Nápoles, aseguró que cuenta con Luis Alberto y que le considera un jugador muy fuerte en el juego entre líneas y en los últimos treinta metros de campo.

En su intervención, Sarri dijo además que no le afecta el duelo con el portugués José Mourinho, técnico del Roma, por el dominio del fútbol en la capital, pero prometió darlo todo para ganar el derbi.

También aseguró que en este año en el que no entrenó no echó de menos el fútbol porque no le gustaban los estadios si público.