Regresa la Liga de Alemania: Bayern Múnich comienza el 2019 visitando al Hoffenheim

El equipo en el que milita el colombiano James Rodríguez, tiene que recomponer el camino en el campeonato para lograr el título liguero, ya que se encuentra a seis puntos del líder que es el Borussia Dortmund.

El Bayern reabre la Bundesliga mañana con un partido a domicilio ante el Hoffenheim mientras que el líder, Borussia Dortmund, visitará al RB Leipzig en el duelo de fondo del sábado.

Los dos partidos dan comienzo a una segunda ronda del torneo que se espera que esté marcada por un duelo a distancia por el título entre el Dortmund y el Bayern.

La ventaja del Dortmund es actualmente de seis puntos. El exentrenador Felix Magath, campeón alemán con el Bayern y el Wolfsburgo, ha comparado la situación con la de un equipo que en el descanso está 2-0 por delante en el marcador.

La ventaja parece cómoda, pero basta un momento de falta de atención para que se reduzca y todo quede otra vez abierto.

"Ahora se trata de empezar bien la segunda ronda. Los equipos que luchan por la permanencia van a crecer por encima de sí mismos, al final se impondrá el que controle los nervios", dijo el entrenador del Bayern, Niko Kovac, de cara al partido de mañana.

Contra el Hoffenheim, el Bayern tiene la baja de Thomas Müller, por sanción, lo que aumenta las posibilidades de James Rodríguez de ser titular mañana. También faltan por lesión Arjen Robben, Franck Ribery y Corentin Tolisso.

Quien ha regresado tras una ruptura de ligamentos es Kingsley Coman, cuya baja, según Kovac, afectó gravemente el Bayern.

"Sin la baja de Coman no estaríamos seis puntos por debajo del Dortmund", dijo Kovac.

Tras una fase de crisis, el Bayern tuvo un clara recuperación en la parte final de la primera vuelta.

"Queremos continuar con la tónica de los últimos partidos", dijo Kovac.

El Dortmund llegará al partido contra el Leipzig con un signo de interrogación sobre el estado de forma de dos de sus jugadores claves: Marco Reus y Paco Alcácer.

Reus tuvo un problema intestinal durante la pausa de invierno, que lo llevó a perder peso y a faltar a varios entrenamientos mientras que Alcácer viene de recuperarse de una lesión muscular.

El siguientes es el programa completo de la jornada:

Viernes:

Hoffenheim-Bayern (2:30 p.m.)

Sábado:

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach (9:30 a.m.), Stuttgart-Maguncia (9:30 a.m.), Eintracht Fráncfort-Friburgo (9:30 a.m.), Augsburgo-Fortuna Düsseldorf (9:30 a.m.), Hannover-Werder Bremen (9:30 a.m.) y RB Leipzig-Borussia Dortmund (12:30 p.m.).

Domingo:

Schalke-Wolfsburgo (12:00 p.m.)