El vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, abogó este viernes por el regreso del futbolista argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi al club azulgrana y reconoció contactos con la familia del delantero.

En la rueda de prensa de presentación del torneo Barça Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el directivo señaló que tiene "mucho respeto" al club francés, con el que Messi tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el futbolista volviera a vestir la zamarra azulgrana.

"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", explicó Yuste, quien agregó que el "enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo" y "el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

Con todo, Yuste admitió que recientemente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el padre del futbolista y apuntó que existe "buena relación" con el entorno del jugador.

No obstante, el dirigente del club azulgrana matizó que un eventual retorno de Messi al Camp Nou dependerá de la situación económica del club, muy condicionada por la normativa del 'fair play' financiero impuesta por LaLiga.

Pese a que Yuste se mostró favorable al regreso de Messi, indicó que no existe "un plan de ataque" para contratar al futbolista y subrayó que tiene "mucho respeto" al PSG.

Las declaraciones de Yuste se producen después de unas semanas en las que varios futbolistas del Barcelona, como Marc-André ter Stegen y Sergi Roberto, se han mostrado favorables a que el '10' vuelva a jugar en el Camp Nou.

Además, el exfutbolista argentino Sergio Agüero, amigo de Leo Messi, explicó recientemente que las posibilidades de que el futbolista volviera a vestir de azulgrana eran de un 50%.

Lionel Messi en el Barcelona:

Lionel Messi es considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y es principalmente conocido por su exitosa carrera en el FC Barcelona.

Messi se unió al Barcelona en el año 2000, a la edad de 13 años, y luego de pasar por las categorías inferiores del club, hizo su debut en el primer equipo en 2004. Desde entonces, Messi se ha consolidado como el jugador más importante del Barcelona, liderando al equipo a numerosos títulos y récords.

Durante su tiempo en el Barcelona, Messi ha ganado numerosos títulos, incluyendo 10 Ligas españolas, 7 Copas del Rey, y 4 Ligas de Campeones de la UEFA. Messi ha sido un jugador clave en cada uno de estos títulos, y ha sido nombrado el Mejor Jugador del Mundo en múltiples ocasiones.

Además de sus logros en equipo, Messi ha establecido numerosos récords individuales en el Barcelona. Es el máximo goleador de la historia del club, con más de 600 goles anotados en todas las competiciones, y también es el jugador con más títulos ganados en la historia del Barcelona.

A lo largo de su carrera en el Barcelona, Messi ha sido conocido por su habilidad excepcional con el balón, su velocidad, su precisión en los pases y su capacidad para anotar goles espectaculares. Su carrera en el Barcelona ha sido un testimonio de su talento y dedicación al fútbol, y ha dejado un legado duradero en la historia del club.