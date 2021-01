Reinaldo Rueda vive tensa relación con la Federación Chilena, según la prensa

"En la asociación quieren que el técnico Reinaldo Rueda resigne dineros pendientes como parte de la indemnización por dejarlo libre. Sin embargo, al DT no le parece y busca cobrar hasta el último peso. La advertencia ya está hecha: o accede a las condiciones impuestas por Quilín o vuelve a Chile en los próximos días a trabajar como seleccionador de la Roja", indicó en las últimas horas el citado medio.

Así las cosas, el tema de la salida de Rueda Rivera de su cargo en el seleccionado chileno no es tan fácil como se venía manejando en el cierre del año 2020.

El vallecaucano sigue siendo el primer candidato para convertirse en el entrenador de la Selección Colombia, que cesó de actividades al portugués Carlos Queiroz iniciando el mes de diciembre pasado.

Ahora en nuestro país se tiene la expectativa de que Rueda pueda poner final a su relación con la Federación Chilena, aunque al parecer el tema es tenso e incluso los desencuentros se han agudizado.

"La salida del estratega aún no está completamente cerrada. Desde la Federación Colombiana de Fútbol niegan que exista un acuerdo que implique pagarle a la ANFP por el fichaje de Triple R. Dicen que no tienen dinero para eso, y menos medio millón de dólares", agregó el mismo medio. Esto no se ha confirmado, ni desvirtuado en Colombia por los directivos.