Repase las nóminas suramericanas para la fecha 15 y 16 de la Eliminatoria

Los equipos de la Conmebol se preparan para la doble jornada, que se disputará este jueves 31 de agosto y el próximo martes 5 de septiembre. Algunas listas tienen cambios, por lesión o decisión.

Publicidad

Convocatoria Selección Argentina (salió Salvio por Rigoni)

Arqueros: Romero (Manchester United), Guzmán (Tigres), Rulli (Real Sociedad).

Defensas: Mascherano (Barcelona), Fazio (Roma), Otamendi (Manchester City), Mercado (Sevilla), Pareja (Sevilla), Pinola (River Plate), Bustos (Independiente).

Volantes: Banega (Sevilla), Biglia (Milan), Augusto Fernández (Atlético de Madrid), Paredes (Zenit), Pizarro (Sevilla), Di María (PSG), Acuña (Sporting de Lisboa), Pastore (PSG), Lanzini (West Ham), Rigoni (Zenit).

Publicidad

Delanteros: Messi (Barcelona), Dybala (Juventus), Icardi (Inter), Joaquín Correa (Atlético de Madrid), Sergio Agüero (Manchester City), Benedetto (Boca Juniors), Lautaro Acosta (Lanús).

Publicidad

Convocados Selección de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe – Huachipato, Romel Quiñoñez – Oriente Petrolero, Rubén Cordano – Blooming.

Defensas: Óscar Ribera – Bolivar, Diego Bejarano – The Strongest, Ronald Raldes – Bolivar, Edward Zenteno - Wilstermann, Gabriel Valverde – The Strongest, Jordy Candia – Sport Boys, Luis Haquín – Oriente Petrolero, Mario Cuéllar – Sport Boys, Jorge Flores – Bolívar, José Sagredo – Blooming, Juan Pablo Aponte – Wilstermann.

Publicidad

Mediocampistas: Diego Wayar – The Strongest, Christian Machado – Wilstermann, Leonel Justiniano – Bolívar, Moisés Villarroel – Oriente Petrolero, José Vargas – Blooming, Raúl Castro – The Strongest, Pablo Escobar – The Strongest, Henry Vaca – The Strongest, Jhasmani Campos – Bangkok Glass, Alejandro Chumacero – The Strongest, Juan Carlos Arce – Bolívar, Luis Alí – Ponte Preta.

Delanteros: Bruno Miranda – DC United, Marcelo Martins – Wuhan Zall, Gilbert Álvarez – Wilstermann, Juan Fierro – Bolivar.

Publicidad

Convocatoria Selección Brasil

Arqueros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cássio (Corinthians).

Defensas: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Felipe Luis (Atlético Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter), Rodrigo Caio (Sao Pablo).

Publicidad

Volantes: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Renato Augusto (Beijing Guoan), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Luan (Gremio), Giuliano (Curitiba), William (Chelsea).

Delanteros: Taison (Shakhtar Dontsk), Gabriel Jesús (Manchester United), Neymar (PSG), Firmino (Liverpool).

Publicidad

Convocatoria Selección Chile (Salió Edson Puch)

Arqueros: Claudio Bravo – Manchester City (ING), Cristopher Toselli – Universidad Católica, Johnny Herrera – Universidad de Chile.

Defensas: Osvaldo González – D. Toluca (MEX), Paulo Díaz – San Lorenzo (ARG), Gonzalo Jara – Universidad de Chile, Mauricio Isla Fenerbahce (TUR), Enzo Roco – Cruz Azul (MEX), Eugenio Mena – Sport Club Recife (BRA).

Publicidad

Mediocampistas: Pedro Pablo Hernández – Celta de Vigo (ESP), Leonardo Valencia – Botafogo (BRA), Jorge Valdivia – Colo Colo, Francisco Silva – Cruz Azul (MEX), Gary Medel - Besiktas (TUR), Felipe Gutiérrez – Internacional (BRA), Marcelo Díaz – Pumas UNAM (MEX), Jean Beausejour – Universidad de Chile, Charles Aranguiz – Bayer Leverkusen (ALE), Arturo Vidal – Bayern Múnich (ALE), César Pinares – Unión Española.

Delanteros: Alexis Sánchez – Arsenal (ING), Esteban Paredes – Colo Colo, Eduardo Vargas, Tigres (MEX), Nicolás Castillo – Pumas (MEX), Fabián Orellana – Valencia (ESP), José Pedro Fuenzalida – Universidad Católica.

Publicidad

Convocatoria Selección Colombia (Salió John Stefan Medina y entró Daniel Bocanegra)

Arqueros: David Ospina – Arsenal (ING), Leandro Castellanos – Santa Fe, Camilo Vargas – Atlético Nacional.

Defensas: Cristian Zapata – Milán (ITA), Dávinson Sánchez – Tottenham (ING), Óscar Murillo – Pachuca(MEX), Francisco Meza – Tigres(MEX), William Tesillo – Santa Fe, Santiago Arias – PSV (HOL), Daniel Bocanegra – Atlético Nacional, Frank Fabra – Boca Juniors(ARG), Farid Díaz – Olimpia(PAR).

Publicidad

Mediocampistas: Carlos Sánchez – Fiorentina (ITA), Guillermo Celis – Vitória (POR), Wilmar Barrios – Boca Juniors(ARG), Gustavo Cuéllar – Flamengo (BRA), Abel Aguilar – Deportivo Cali, Juan Guillermo Cuadrado – Juventus(ITA), James Rodríguez – Bayern Múnich(ALE), Giovanni Moreno – Shangái Shenhua(CHI), Edwin Cardona – Boca Juniors(ARG).

Delanteros: Luis Fernando Muriel – Sevilla(ESP), Radamel Falcao – Mónaco (FRA), Miguel Borja – Palmeiras(BRA), Teófilo Gutiérrez – Junior de Barranquilla, Yimmi Chará – Junior de Barranquilla.

Publicidad

Convocatoria Selección Ecuador (los que no viajan es por tarjetas amarillas, Entró Alexander Domínguez por Azcona que se lesiono)

Arqueros: Esteban Dreer, Máximo Banguera, Alexander Domínguez.

Defensas: Pedro Pablo Velazco, Robert Arboleda, Gabriel Achilier, Darío Aimar, Cristian Ramírez, Luis León, Walter Ayoví, Oscar Bagui.

Publicidad

Volantes: Antonio Valencia, Renato Ibarra, Cristhian Noboa, Fernando Gaibor, Carlos Gruezo, Pedro Quiñonez, Matías Oyola, Jerfferson Orejuela (No viaja a Brasil).

Delanteros: Marcos Caicedo, Fidel Martínez, Enner Valencia, Felipe Caicedo, Michael Estrada, Juan Cazares, Ángel Mena, Luis Caicedo (No viaja a Brasil).

Publicidad

Convocatoria Selección Paraguay

Arqueros: Antony Silva (Cerro Porteño), Roberto Fernández (Botafogo), Alfredo Aguilar (Guaraní).

Defensas: Bruno Valdez (América de México), Robert Rojas (Guaraní), Paulo Da Silva (Libertad), Darío Verón (Olimpia), Gustavo Gómez (Milán), Fabián Balbuena (Corinthians), Junior Alonso (Lille), Miguel Samudio (América de México), Jorge Moreira (River Plate).

Publicidad

Volantes: Antonio Bareiro (Libertad), Víctor Cáceres (Cerro Porteño), Cristian Riveros (Olimpia), Richard Ortiz (Olimpia), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Oscar Romero (Alavés), Miguel Almirón (Atlante United).

Delanteros: Lucas Barrios (Gremio), Federico Santander (Copenhague), Santiago Salcedo (Libertad), Ángel Romero (Corinthians), Cecilio Domínguez (América de México), Derlis González (Dinamo de Kiev), Néstor Camacho (Olimpia).

Publicidad

Convocatoria Selección Perú (Salió Pedro Gallese e ingresó Leao Butrón)

Arqueros: Leao Butrón – Alianza Lima, José Carvallo - Universidad Técnica de Cajamarca, Carlos Cáceda – Universitario.

Publicidad

Defensas: Aldo Corzo - Universitario, Luis Advíncula - Lobos BUAP(MEX), Christian Ramos – Emelec(ECU), Miguel Araujo – Alianza Lima, Alberto Rodríguez – Universitario, Anderson Santamaría - Melgar, Miguel Trauco – Flamengo(BRA), Nilson Loyola – Melgar.

Mediocampistas: Renato Tapia – Feyenoord(HOL), Pedro Aquino - Lobos BUAP(MEX), Wilder Cartagena - Club Universidad de San Martín, Yoshimar Yotún - Orlando City(USA), Sergio Peña – Granada(ESP), Christian Cueva – Sao Paulo(BRA), Paolo Hurtado – Vitória (POR).

Publicidad

Delanteros: André Carrillo – Watford(ING), Andy Polo Monarcas Morelia(MEX), Edison Flores – Aalborg(DIN), José Manzaneda - Academia Cantolao, Raúl Ruidíaz – Monarcas Morelia(MEX), Paolo Guerrero – Flamengo(BRA), Iván Bulos – Boavista(POR), Jefferson Farfán - FC Lokomotiv Moscú(RUS).

Convocatoria Selección Uruguay (Rolan lesionado, entró Sebastián Fernández)

Publicidad

Arqueros: Fernando Muslera, Martín Silva, Martín Campaña.

Defensas: Diego Godín, Sebastián Coates, José María Giménez, Maximiliano Pereira, Gastón Silva, Martín Cáceres, Mauricio Lemos.

Publicidad

Volantes: Nahitan Nández, Egidio Arévalo Ríos, Matías Vecino, Federico Valverde, Carlos Sánchez, Nicolás Lodeiro, Jonathan Urretaviscaya, Diego Laxalt.

Delanteros: Cristhian Stuani, Abel Hernández, Luis Suárez, Edinson Cavani, Sebastián Fernández.

Publicidad

Convocatoria Venezuela

Arqueros: Wuilker Fariñez – Caracas F.C., José Contreras – D. Táchira, Carlos Olses – D- La Guaira.

Publicidad

Defensas: Alexander González – Huesca (ESP), Víctor García – Vitória (POR), Pablo Camacho – D. Táchira, José Manuel Velázquez – Tiburones (MEX), Jhon Chancellor – Delfín (ECU), Mikel Villanueva - Cádiz (ESP), Edwin Peraza – D. La Guaira, Rolf Feltscher – Getafe (ESP), Rubert Quijada – Al Gharafa (QAT), José Hernández – Caracas F.C.

Mediocampistas: Tomás Rincón – Torino (ITA), Yangel Herrera – NYC (USA), Arquímedes Figuera – Universitario (PER), Junior Moreno – Zulia F.C., Francisco Flores – Mineros, Jhon Murillo – Kasimpasa (TUR), Jefferson Savarino – Real Salt Lake (USA), Sergio Córdova – Augsburgo (ALE), Rómulo Otero – Atlético Mineiro (BRA), Darwin Machis – Granada (ESP), Yeferson Soteldo – Huachipato (CHI), Samuel Sosa – D. Táchira.

Delanteros: Salomón Rondón – West Bronwich Albion (ING), Josef Martínez – Atlanta United (USA), Christian Santos – Alavés (ESP), Edder Farías – Once Caldas (COL), Ronaldo Chacón – Caracas F.C.