Ricardo Centurión: "pude elegir la droga o los robos, pero me quedé con el fútbol"

El volante pasó por Boca Juniors y tuvo problemas de indisciplina y polémicas más allá de las canchas. Para este 2018 llegó a Racing de Avellaneda y algunas de sus declaraciones causaron revuelo.

Ricardo Centurión, de 25 años, es un volante argentino que ya acumula una amplia carrera deportiva en clubes como Racing; Génova, de Italia; Sao Paulo, de Brasil; y Boca Juniors, entre otros.

Su paso por Boca estuvo marcado por algunas polémicas y escándalos extrafutbolísticos, que perjudicaron su imagen y terminó saliendo de las filas 'xeneizes'.

Este jueves, Centurión concedió una amplia entrevista en la que reconoció su dura infancia y las condiciones sociales adversas que tuvo que encarar en su barrio.

"Villa Luján (el lugar donde nació, en Sarandí) es muy importante para mí, nunca me voy a olvidar de donde salí, yo ya no puedo ir más. Hay muchas cosas en el barrio que no se ven, es un hueco que si no salís de ahí te vas perdiendo”, dijo Centurión, actualmente jugador de Racing.

El talentoso futbolista agregó que "Yo tuve la opción de agarrar la droga y el robo, pero opté por el camino del deporte. Ya no soy el chico de Villa Luján, soy Centurión y en el barrio me ven como un signo peso. No quiero vivir más allí".

Ahora, Centurión espera darle un rumbo a su carrera y trascender nuevamente en el fútbol argentino, para regresar al balompié europeo en un mediano plazo.