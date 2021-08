Ricardo Gareca: "Me hubiese gustado que Messi terminara su carrera en el Barcelona"

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, manifestó este viernes su disgusto por el cambio de equipo de Lionel Messi, al que le hubiese gustado que continuara en el Barcelona en lugar de fichar por el París Saint-Germain.

"A mí no me gustó particularmente, pero respeto a Messi. Me gusta como jugador. Creo que es el mejor del mundo. No me gustó que el Barcelona dejara ir a Messi ni tampoco que Messi se fuese del Barcelona", comentó Gareca.

En la conferencia de prensa donde presentó la lista de convocados para enfrentar a Uruguay, Venezuela y Brasil en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, el técnico argentino insistió en que quería seguir viendo a Messi vestido de azulgrana.

"Es lo que me tocó vivir. Siempre vi a Messi en el Barcelona y me hubiese gustado que termine ahí su carrera, pero son apreciaciones muy personales", señaló.

Preguntado por si el fichaje de Messi por el PSG es comparable a cuando él se fue de Boca Juniors a River Plate, Gareca afirmó que no es tan criticable, porque en este caso el astro argentino no se ha ido al Real Madrid.

Publicidad

"No sé si el rival del Barcelona es el PSG...", agregó el argentino para recalcar que el mayor rival del los azulgranas es el conjunto madridista y no el parisino.

El seleccionador de Perú también valoró que esta temporada la liga española cuente con dos jugadores peruanos, como son Renato Tapia en el Celta de Vigo y Luis Abram en el Granada.

Asimismo, reiteró que siguen con detalle la evolución de Alessandro Burlamaqui en el Valencia, que llegó recientemente para el equipo filial pero tiene opciones de integrar y jugar con el primer equipo esta misma temporada.