Riqui Puig reveló su mayor motivación en la MLS: "Yo no juego por dinero"

El español Riqui Puig afirmó que "juega por experiencias, no por dinero" tras la victoria 2-1 de su equipo, LA Galaxy, en el derbi ante Los Angeles FC (LAFC), celebrado este martes por la noche en el icónico estadio Rose Bowl de Pasadena (California, EE.UU.).

El encuentro, en el que además se rompió el récord histórico de asistencia de un partido de la MLS con 82.110 espectadores, hizo disfrutar al futbolista español como si fuera "un niño".

"Todo jugador quiere estar en estos partidos. Yo no juego por dinero, sino por estas experiencias (...) Me lo he pasado como un niño pequeño y creo que he dado un gran nivel", recalcó Puig, que fue el hombre más destacado del partido con un gol y una asistencia.

El último tanto del derbi angelino, conocido popularmente como "El tráfico", fue culminado por el propio futbolista español rematando a bocajarro, y en semifallo del portero, una jugada trenzada al contraataque en el minuto 73 de partido.

Publicidad

En la celebración el ex del Barcelona, que corrió prácticamente hasta el córner del fondo donde se situaban los hinchas más apasionados de LA Galaxy, volvió a señalarse su dorsal número 6 en un gesto que recordó a la polémica suscitada en el último partido entre LAFC.

Entonces, Puig festejó su gol quitándose la camiseta y enseñando su número a los fans del LAFC, una imagen similar a la de Messi en 2017, al celebrar un 2-3 en el descuento para el Barcelona en el Bernabéu, y que enfadó al defensa rival Giorgio Chiellini hasta el punto de que el italiano acabó llamándo "payaso" a Puig en zona de prensa.

"Me moría de ganas (por hacer lo mismo), pero tenía amarilla y no podía perderme el siguiente partido", afirmó Puig al ser preguntado por qué no repitió el gesto.

Publicidad

Además de anotar su cuarto gol con la camiseta de los Galaxy, Riqui Puig fue el futbolista más destacado, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para el centro del campo y la defensa de Los Angeles FC.

"Me gusta jugar con presión y los derbis. Hoy se ha demostrado. (...) El ambiente fue brutal, somo es el equipo de la ciudad y estoy muy contento de pertenecer a los Galaxy", manifestó el centrocampista.

En esta línea, añadió que, aunque en la clasificación LAFC es tercero y Galaxy permanece en la decimotercera posición, han demostrado "ser mejores" que su rival cuando se han enfrentado y se mostró confiado con "superar la mala racha y entrar a playoffs".

Riqui Puig también acaparó casi todas las estadísticas ofensivas del encuentro, consiguiendo completar 52 pases con éxito, realizando un total de diez regates, dos tiros a puerta y cuatro oportunidades de gol generadas.

Publicidad

El Rose Bowl, hogar del Galaxy de 1996 a 2002 y escenario de la final del Mundial de 1994, fue testigo de esta vigésima edición de "El tráfico", que fue aplazada por tormentas en febrero y que este martes coincidió con la conmemoración del 4 de julio, festivo nacional en el que EE.UU. celebra el Día de la Independencia.