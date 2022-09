Riqui Puig salió del Barcelona y llegó a la MLS a hacer locuras: golazo con Los Ángeles Galaxy

Con un espectacular disparo a la escuadra en el minuto 89 y desde fuera del área, el español Riqui Puig se estrenó este miércoles como goleador en la MLS en el empate 2-2 del LA Galaxy en el campo del Toronto y, tras el encuentro, aseguró que no recordaba haber marcado un tanto igual en su carrera.

"Como este, desde tan lejos, creo que aún no había metido uno. Los del equipo siempre me dicen que no llego a portería, que no tengo fuerza...", bromeó en declaraciones a los medios.

"La verdad es que hoy ha sido un gol desde bastante lejos. Estoy muy contento. Creo que mi último gol desde fuera del área fue con el Barça B", añadió.

En su tercer partido con el Galaxy desde que llegó procedente del Barcelona a comienzos de este mes, Puig, titular por segundo encuentro consecutivo, se plantó en la frontal del área y mandó el balón a la escuadra para rescatar un punto 'in extremis' para el Galaxy.

Con este resultado, el equipo que lidera el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández lleva cuatro partidos seguidos sin perder (dos victorias y dos empates).

Riqui Puig, en acción de juego con Barcelona - AFP

"Creo que el equipo está haciendo el trabajo muy bien, creo que estamos defendiendo muy bien y estamos teniendo oportunidades y estamos marcando goles", dijo Puig.

"Hoy creo que se nos escapan dos puntos (iban ganado 1-0 en la primera mitad), pero creo que el empate, después de dos partidos fuera de casa y conseguir cuatro puntos, es muy importante", señaló en relación a la victoria que el Galaxy consiguió por 1-2 ante el New England Revolution en la pasada jornada.

El joven centrocampista insistió en que ha llegado a la MLS "a darlo todo" por el Galaxy.

"No voy a dejarme nada fuera de la cancha. He venido a demostrar quién soy, a demostrar el jugador que soy. Y estoy muy contento. Me estoy adaptando muchísimo y el equipo me está ayudando muchísimo (...). Tenemos muchas ganas de ganar cosas", explicó.

"Yo he venido al Galaxy a ganar títulos y no me gustar perder. Desde pequeño no he aprendido nunca a saber perder. Me gusta mucho ganar y soy muy competitivo. Por eso cada día voy a tope, intento ganar siempre todos los partidos e intento hacerlo lo mejor posible", agregó.

Por todo ello, el español dio gracias a sus compañeros, a su entrenador Greg Vanney, que le está "dando mucha confianza", y también a su familia, novia y amigos por toda la ayuda y el apoyo que le están brindando "desde lejos".