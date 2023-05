Rivaldo cree que Cristiano Ronaldo se dejó "engañar" por el contrato económico que recibe en Arabia

Rivaldo, exjugador del Barcelona, habló y opinó un poco sobre la situación actual de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, afirmando que los futbolistas a veces se pueden dejar engañar por los grandes contratos en Arabia Saudita, pero la vida allí no siempre es fácil como se espera.

También sugirió que Cristiano Ronaldo podría estar en una fase de decepción y reflexión sobre si el dinero que recibe vale la pena la vida no tan feliz que está experimentando. “Entiendo que a veces los jugadores se dejen engañar por el gran contrato que firman en Arabia Saudí, pero luego la vida allí es más cerrada y el fútbol no siempre es tan fácil como se espera. Entonces, puede que esté pasando por una fase de cierta decepción e incluso de reflexión. si el dinero que está recibiendo compensa la vida no tan feliz que está viviendo en este momento”, afirmó el campeón del mundo en 2002 en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

El exfutbolista brasileño también sugirió que sería beneficioso para Cristiano Ronaldo y para el fútbol en general si el portugués regresara al Real Madrid para terminar su carrera.

Igualmente, pudo mencionar que la afición del Real Madrid debería entender que 'El Bicho' no puede ser exigido de la misma manera que cuando era más joven, pero que aún podría ayudar al club a conseguir más éxitos. "Sería bueno para él y para el fútbol ver a Cristiano Ronaldo volviendo al Real Madrid para terminar su carrera. Por supuesto, la afición tiene que entender que no le pueden exigir lo mismo que cuando tenía 25 o 26 años, pero aún puede ayudar al club en más conquistas", sentenció el Balón de Oro en 2003.

Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 procedente del Manchester United como uno de los fichajes más caros de la historia del club y del fútbol, en aquellos tiempos. Desde el primer momento, se convirtió en una pieza clave del equipo y en uno de los mejores jugadores del mundo.

Durante sus nueve temporadas en el Real Madrid, 'El Bicho' ganó numerosos títulos, incluyendo cuatro Champions League y dos Ligas españolas. Además, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 450 goles en 438 partidos.

También fue muy importante en partidos clave, como en la final de la Champions League en 2014, donde anotó un gol en la prórroga que ayudó al Real Madrid a ganar su décima Copa Europea.

En 2018, dejó el Real Madrid para unirse a la Juventus en un traspaso récord. Tras un buen paso por la 'Vechhia Signora' regresó al Manchester United y luego de una temporada y media, fichó por el Al Nassr, equipo en donde actualmente milita.

Sin embargo, en el Real Madrid sigue siendo recordado como uno de los mejores jugadores de la historia del club y del fútbol en general.