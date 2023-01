Rivaldo respondió a las críticas por ausencia en el velorio de Pelé: "Yo le hice homenaje en vida"

Pasada una semana desde aquel 29 de diciembre de 2022, cuando se confirmó la muerte de Pelé a sus 82 años en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, por cáncer de colon, una de las más grandes figuras de la selección de Brasil , además de ser campeón del mundo con la ‘canarinha’: Rivaldo, se refirió sobre su ausencia en el velatorio realizado al ‘O Rei’, además de responder a las críticas.

El exjugador brasileño, portador del ‘10’ en el Mundial de Corea-Japón en el año 2002, donde lograron la quinta y última conquista para la ’verdeamarela’, no asistió al velorio del ‘rey’ en Santos, con quien compartía una gran amistad, siendo este uno de los hechos por los que la prensa y afición le cayó encima, así como a los demás jugadores de aquel equipo que se consagró, ya que tampoco hicieron presencia en el estadio Urbano Caldeira, o más conocido como el Vila Belmiro.

Publicidad

Luego de días de silencio, Rivaldo decidió referirse a su ausencia en la despedida de Pelé, aclarando que, a pesar de que se encuentre a la distancia de Brasil, de ninguna manera lo hubiera acompañado, ya que no es de su gusto rendir homenaje en muerte: "Me gustaría aclarar esta historia que los medios están diciendo que ningún campeón fue al velorio de 'O Rei’. Hablo por mí, que, aunque estuviera en Brasil no estoy seguro si iría al velorio aun sabiendo que Pelé fue el mejor de todos los tiempos. No me gusta rendir homenaje en este momento, no estoy en contra de los que quieren hacerlo".

"Conocí a Pelé, platiqué varias veces con él y tuve la oportunidad de homenajearlo en vida. Le mostré mi cariño y admiración en todo momento y siempre me lo agradeció. Nadie cambiará el respeto y la admiración que le tenía y le tengo por no haber ido al velorio. El mejor homenaje es en vida y este lo hice y tengo la conciencia muy tranquila", finalizó Rivaldo sus declaraciones, respondiendo también a las fuertes críticas en las que se ha visto envuelto en los últimos días.