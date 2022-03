River Plate vs. Boca Juniors: Jorge 'el Patrón' Bermúdez le puso picante a la previa del clásico

El domingo 20 de marzo de 2022 se vivirá una nueva edición del clásico argentino entre River Plate y Boca Juniors, en la cancha del estadio Monumental, y desde ya hay atención y expectativa de lo que pueda pasar en dicho compromiso de la Liga Argentina.

Horas antes del partido, el que salió a hablar fue Jorge 'el Patrón' Bermúdez, quien es dirigente en el equipo azul y oro y además en sus tiempos de jugador participó de varios cara a cara con River.

El colombiano le metió picante al tema y sus declaraciones a 'TNT Sports' se orientaron con el tema arbitral este próximo domingo.

"Si Boca juega con 11 durante los 90 minutos lo va a pelear", arrancó el otrora defensor central. Ademas agregó que "lo único que estoy pidiendo es que haya un partido trasparente, en el clásico que jugamos en el Monumental no lo vi".

Incluso Bermúdez hizo una comparación y con claridad dijo que "en los clásicos de antes era difícil que pasaran estas cosas. Cuando yo jugaba, tenía enfrente a (Eduardo) Berizzo y (Roberto) Ayala y la patada más baja era en la nuca y no salían expulsados. Y Bermúdez y compañía tampoco. No es normal que hoy, en la primera jugada que llegues tarde, ya tengas amarilla, cuando enfrente no es lo mismo".

¿En qué posición de la tabla están Boca Juniors y River Plate?

Boca Juniors es tercero en el grupo B con 11 puntos, después de jugadas las primeras 6 fechas. Mientras tanto, River Plate ocupa el primer lugar en el grupo A con 13 puntos.

