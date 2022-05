Robert Lewandowski: "Mi etapa con el Bayern Múnich ha terminado, no veo posibilidad de seguir"

El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski, doble mejor jugador FIFA de 2020 y de 2021, declaró este lunes que su "etapa" con el club alemán "ha terminado".

"Una cosa es cierta hoy: mi etapa con el Bayern ha terminado", anunció el delantero internacional en una rueda de prensa con la selección polaca, sin dar ninguna indicación sobre su futuro.

"No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera allí, basado en lo que hemos podido ver en las últimas dos semanas. No veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern. La mejor solución es una salida. Espero que no me retengan", añadió Lewandowski sobre su inconformidad con el club bávaro.

“El Bayern es un club serio y creo que no me mantendrán, no quiero jugar más allí. Un traslado es la mejor solución", finalizó diciendo el goleador mundial de la temporada 2021-2022.

Lewandowski llegó al cuadro de la capital alemana en el 2014, proveniente de uno de sus más acérrimos rivales, Borussia Dortmund.

Desde entonces ha jugado 375 partidos y ha anotado 344 goles, con un promedio asombroso de 0.92 tantos por encuentro disputado.

Con el equipo que actualmente dirige el joven entrenador Julian Nagelsmann, el polaco ha conseguido ocho títulos de Bundesliga, cuatro de Copa y cinco de Supercopa de Alemania, además de coronarse en el ámbito internacional en la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes del 2020.

¿Cuál será el futuro de Robert Lewandowski?

Por ahora, el destino del goleador polaco es una completa incógnita, a pesar de que se sabe que el Barcelona está interesado en el jugador, por el que habría ofrecido una cifra de 32 millones de euros, según información del diario alemán 'Bild'.