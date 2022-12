Robert Lewandowski: "no sería una sorpresa que el Bayern ganara la Champions"

El delantero del conjunto alemán cree que tienen un gran equipo como para pensar en grande en el máximo torneo a nivel de clubes de Europa. Además, se refirió al interés del Real Madrid.

Robert Lewandowski es una de las figuras del Bayern Múnich y uno de los jugadores más apatecidos por los grandes clubes de Europa, que lo ven como una garantía en el frente de ataque y un goleador top.

Uno de los equipos con los que se relaciona al atacante polaco es con Real Madrid, algo de lo que el futbolista habló con la revista 'Kicker'.

“Ahora mismo no pienso muchos en el tema. Si como jugador del Bayern ahora estuviera pensando en los rumores que me colocan en el Real Madrid no sería bueno para mí porque ya no estaría centrado en mi equipo. Soy jugador del FC Bayern y quiero darlo todo aquí", declaró Lewandowski.

El goleador también se refirió a las posibilidades y objetivos que tienen con Bayern. Así manifestó: “nosotros queremos ganarlo todo. No sería una sorpresa que el Bayern ganara la Champions, aunque en el futuro las cosas se pueden complicar. A ver qué pasa en el resto de Ligas”.