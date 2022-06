Robert Lewandowski quiere salir del Bayern Múnich: "Algo ha muerto en mí, necesito nuevas emociones"

Robert Lewandowski no continuaría con Bayern Múnich para la próxima temporada; el delantero polaco ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de salir del club alemán tras una temporada en donde, a pesar de conseguir el titulo de la Bundesliga, los 'bávaros' cayeron eliminados en los cuartos de final de la Champions League, a manos de Villarreal, en lo que fue una sorpresiva derrota para poderoso club 'teutón'.

El atacante, quien no seguiría con el cuadro dirigido por Julian Nagelsmann, ha hablado nuevamente con los medios acerca de su muy posible salida del club después de que, en días pasados, manifestara que su aventura con el cuadro rojo de Múnich había finalizado.

"Solo quiero irme del Bayern. La lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo. Lo mejor es encontrar una solución juntos", afirmó 'Tito' en un podcast de 'Onet Sport'.

El atacante fue enfático sobre la razón por la que busca un nuevo club tras varios años siendo el principal goleador de la Liga Alemana: "Algo ha muerto en mí, necesito nuevas emociones".

De igual manera, el internacional polaco aprovechó para mandarle un mensaje a la dirigencia del club alemán, de quienes se rumora podrían retener al futbolista a pesar de su deseo de salir: "¿Para qué? ¿Qué tipo de jugador querrá entonces venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto? He pasado ocho hermosos años aquí, he conocido a gente maravillosa y me gustaría que todo siguiera así en mi cabeza".

¿Cuántos partidos ha disputado Robert Lewandowski en Bayern Munich?

El delantero ha disputado 375 con los alemanes, en los cuales ha marcado 344 anotaciones y ha aportado 74 asistencias.