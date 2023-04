Robert Lewandowski se reveló y realizó íntima confesión sobre el momento más difícil de su carrera

El futbolista Robert Lewandowski ha compartido detalles de su carrera deportiva y su vida personal en el documental "Lewandowski Desconocido", que se estrenó el pasado 31 de marzo. En este documental se puede conocer aspectos más íntimos del jugador polaco, desde sus inicios hasta su presente, varias anécdotas y momentos especiales.

En el documental se muestra al jugador del Bayern Múnich y su esposa Anna Lewandowska hablando sobre uno de los momentos más difíciles de sus vidas, un aborto espontáneo que tuvieron unos días antes del inicio de la Eurocopa de 2016, en la que Robert representó a Polonia y el equipo alcanzó los cuartos de final con un gol del delantero en dicha instancia contra Portugal. Finalmente, Renato Sanches empataría dicho encuentro y Polonia caería eliminada en la tanda de penales.

Aquella situación vivida con su esposa fue "díficil" para él y todo esto también trascendió a sus actuaciones en cancha: "Tenía que centrarme en el fútbol, pero tenía un tema mucho más importante en la cabeza", reveló el delantero.

Lewandowski recibió críticas por su falta de goles en la fase de grupos de la Eurocopa 2016, donde no logró anotar en los tres partidos contra Irlanda del Norte, Alemania y Ucrania, así como en el partido de octavos de final contra Suiza. Finalmente, su único gol en el torneo fue aquel de los cuartos de final. "Los aficionados no tenían ni idea, solo esperaban que marcara un gol y fuera Robert”, terminó por comentar el ex Bayern Múnich.

Robert admitió que enfrentar dicha situación familiar "fue un gran reto" mientras trataba de desempeñarse de la mejor manera en el campo. "Aunque en privado uno está desconsolado, decepcionado y triste, en realidad tiene que afrontarlo todo mientras sale al campo, intentando centrarse en lo que debe" afirmó.

Después del hecho traumático, el nacimiento de Klara, hija del delantero del Barcelona y la competidora y representante de Polonia en karate, un año después logró traer de vuelta la felicidad a la familia Lewandowski. En 2020, también tuvieron otra hija llamada Laura. Sin embargo, Anna Lewandowska recuerda que el parto del primer bebé fue muy difícil: "Sobreviví a duras penas", terminó por comentar.

Robert Leandowski ha podido vivir varias alegrías dentro del terreno de juego, además de ser protagonista con sus goles en muchos de ellos. Ha podido ganar la Champions League con el Bayern Munich, ha sido campeón del mundo a nivel clubes con los 'bávaros' y ahora goza de una gran presente con la camiseta del Barcelona con la que ha podido marcar en 27 ocasiones, ganando también la Supercopa de España, en su primer temporada con el conjunto 'blaugrana'.