Robert Lewandowski: "Tengo chances de ganar el Balón de Oro, demostré que no importa de dónde eres"

Robert Lewandowski, delantero polaco del Bayern Múnich, se refirió a la próxima gala del Balón de Oro 2021, que se celebrará el próximo 29 de noviembre y en la que se ilusiona el goleador con poder ganar el famoso trofeo.

En una entrevista con el diario 'Marca', el delantero del cuadro 'bávaro' se refirió al Balón de Oro y destacó que "significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles, significaría mucho para mí ganarlo, ganar la Liga de Campeones, Supercopa, el Mundial de Clubes, rompí el récord de Gerd Müller de 41 goles en la Bundesliga, fue algo impresionante, me hace sentir muy orgulloso y feliz.

Y añadió que, "tengo posibilidades de ganar el Balón de Oro, he demostrado que no es importante de dónde vienes, importa lo fuerte que trabajes, estar ahí, he demostrado que pese a haber tenido un inicio complicado en mi carrera, se puede tener mucho éxito y estar en lo más alto".

Por otro lado, Lewandowski se refirió a la Champions League de esta temporada, en donde el Bayern Múnich inició de gran manera, con dos victorias, dos goles a favor y ninguno en contra.

"Sí, somos uno de los candidatos a ganarla como cada año. Siempre estamos ahí, entre los favoritos, como algunos otros equipos. Lo verdaderamente importante es la forma en que lleguemos a los meses de marzo, abril, mayo, pero el Bayern siempre está en la lista de favoritos", sentenció el goleador polaco.