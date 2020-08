Robert Lewandowski: "Yo debería ganar el Balón de Oro, fui goleador en todas las competiciones"

La temporada de Robert Lewandowski con el Bayern Múnich fue sencillamente espectacular. No sólo fue el goleador de la Champions League con 15 tantos en 10 partidos, sino que también fue el máximo artillero de todo lo demás en lo que compitió: la Bundesliga y la Copa de Alemania, con 34 y 6 goles, respectivamente.

Estos registros lo convertirían en uno de los candidatos más fuertes a ganar el Balón de Oro este año, premio que lastimosamente para el polaco, no será entregado este año dado que la revista France Football, encargada de otorgar el galardón, decidió cancelar esta edición dado a la desigualdad que habría con los jugadores cuyas respectivas ligas no terminaron el calendario competitivo 2019/2020.

En una entrevista para el medio 'Onet', de Polonia, Lewandowski no dudo en afirmar quién sería el ganador del premio se si entregara en 2020 "Yo. Ganamos todo lo que se podía ganar, fui el que más goles marcó en todas las competiciones. Pienso que si un jugador consigue tanto, debería ganar ese premio. Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. ¿Pero, no es cierto que cada jugador que haya logrado lo que he logrado yo ganaría en Balón de Oro?".

El delantero también tuvo para responder preguntas sobre los comentarios entre sus compañeros del Bayern respecto a la goleada 8-2 contra Barcelona, choque al que el '9' llegó con confianza para avanzar de ronda "Antes del partido, sabíamos que le ganaríamos al Barça. Algunos incluso dijeron que sería 5-1, pero 8-2 es un resultado diferente".

"En la previa del duelo, Gnabry y Kimmich no me preguntaron si ganaríamos el encuentro, sino si ganaríamos la Champions. Les respondí que sí", continuó 'Lewangolski' respondiendo con seguridad.

Respecto a su futuro, el goleador polaco afirmó que no piensa mudarse del Bayern Múnich a pesar del interés de otros equipos poderosos de Europa como el Real Madrid, y que seguramente amplíe su contrato, que vence en 2023.

“He dicho en varias ocasiones que este no va a ser mi último contrato con el Bayern Munich, aunque 2023 es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud. Estoy en el mejor club de Europa y solo espero que nada cambie al respecto”, concluyó Robert Lewandowski.