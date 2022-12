Rodolfo D’Onofrio y su confesión sobre el fichaje de Quintero: “No sabía quién era”

El presidente de River Plate, quien ahora disfruta con los goles y el nivel del mediocampista colombiano, reveló lo que dijo cuando le hablaron sobre la opción de fichar al antioqueño.

Con la sinceridad que caracteriza a Rodolfo D’Onofrio, presidente del equipo ‘millonario’ confesó cómo se dio el arribo de Juan Fernando Quintero al club. Lo particular del suceso fue su contundente pensamiento de ese momento: “no sabía quién era”.

Publicidad

En conversación con ‘Fox Sports Radio’ afirmó: “En enero del año pasado me llama Enzo (Francescoli) y me dijo que nos teníamos que ver porque estaba la posibilidad de traer un jugador que nos gusta. Cuando le pregunté quién era, me dijo ‘Quintero’ y la verdad, con toda honestidad, no sabía quién era. Para mí era un desconocido”.

Vea acá: Así jugarán los futbolistas de la Selección Colombia durante este fin de semana

Ahora, el pensamiento es otro. Los goles y la calidad del colombiano cruzan fronteras, tanto así que el mismo D’Onofrio compara al número ‘10’ con la histórica pegada de Norberto ‘Beto’ Alonso y con el quiebre de cintura de Ariel ‘El Burrito’ Ortega.

Los dos últimos goles de Quintero Paniagua han sido de gran factura. Sus lanzamientos han sido admirados hasta por la FIFA.

Publicidad

Además, el centrocampista de la Selección Colombia también guarda un grato recuerdo con el club de ‘la banda cruzada’, cuando anotó el gol que rompió la igualdad en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, en Madrid.

‘Olé’, el diario argentino se atrevió a decir que: “D’Onofrio demostró toda la admiración que tiene por el ‘nalgón’”.

Publicidad