Ronald Koeman, sin rodeos: reveló qué habló con el presidente del Barcelona sobre su continuidad

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que el presidente Joan Laporta confirmó su continuidad este sábado porque él tuvo una conversación con él en la que pidió al club "que diera claridad sobre el entrenador", antes del duelo en el que cayeron derrotados por 2-0 contra el Atlético de Madrid.

"Anteriormente que no había claridad en ese sentido, hablamos ayer noche por teléfono, hoy por la mañana hablamos por el equipo, por el club, por mi tema. He pedido dejar claridad sobre su entrenador, porque es importante, por la confianza del entrenador, que el vestuario sepa lo que hay, y creo que el presidente ha tomado esta decisión y deja claro a todo el mundo cómo es, pero yo sé que somos el Barça", explicó tras el partido.

El entrenador neerlandés explicó que le dio a Laporta su "versión" sobre el equipo y cómo ve las cosas.

"Sabemos perfectamente, sobre todo en el ataque, qué nos falta, porque son jugadores que son diferentes a los que tenemos hoy en día, jugamos en banda con gente que es mediocampista. Para jugar el estilo que queremos, hoy en día y los últimos paridos no hemos podido. Buscamos el máximo de los jugadores que tenemos disponibles", señaló.

Koeman relató que al hablar con el presidente barcelonista y obtener su respaldo le dijo que "nunca es tarde". "Dejar claro como son las cosas es importante, si el camino que quieres es conmigo como entrenador o no con este entrenador. Lo ha hecho y es importante, porque yo creo que no se puede trabajar si no hay claridad en este sentido", insistió.

Por eso, el técnico neerlandés contestó afirmativamente a si se siente respaldado. "Sí, claro, hablas con el presidente y tienes un 'feeling' que él ve la situación como ha explicado. Si ves la confianza, pero también sé que depende mucho de los resultados", admitió.

¿Hasta cuándo cree que durará esa confianza? "No sé. Siempre es complicado, porque siempre cuentan los resultados. Después del parón tenemos tres partidos en casa, Valencia, Dinamo Kiev, Madrid, en 'Champions' tenemos que sacar 9 puntos en los próximos partidos para pasar. Pero sí, con mucha esperanza", manifestó.

Koeman se mostró confiado en recuperar piezas importantes en las próximas semanas. "No nos hemos arriesgado con Alba por estar más seguros de tenerlo en dos semanas. Ojalá Ansu pueda estar mejor, y Agüero y Dembele estén cerca de volver. Nos dan más opciones en ataque que lo necesitamos porque son jugadores de calidad, diferentes, y tenemos que corregir fallos. Nos marcan dos goles en los que ellos encontraron muchísimo espacio", concluyó.

En cuanto a lo sucedido en el encuentro, el entrenador del Barcelona se mostró preocupado tanto por sus problemas defensivos como por su falta de peligro en ataque.

"No se puede dejar tanto espacio cuando perdemos el balón, hemos hablado antes del partido de eso, si jugamos con cuatro defensas y hay dos centrales que tienen marcaje contra los dos delanteros de ellos, en el medio campo tienes que seguir tu marcaje. Nico deja a Lemar, que siga, y entonces nos falta uno en el medio", recalcó.

"Puede ser ahora que entendáis por qué a veces jugamos con tres centrales, porque así dejamos demasiados espacios, no tenemos velocidad en el medio campo contra gente como Llorente o Lemar, y hay que seguirles. Esto es duro aceptarlo, porque después perdiendo 1-0 ellos pueden hacer su juego, entonces ya sabemos que teniendo todo disponible es dificilísimo crear oportunidades contra ellos, porque defienden muy bien por el medio", agregó.

No obstante, el Barcelona tuvo una ocasión clara, del brasileño Phillipe Coutinho, en el minuto 60, que podría para Koeman haber cambiado el partido. "Sí, porque el 2-1 podría haber atacado su confianza. Ellos aprovecharon mas sus ocasiones que nosotros. Quizás el segundo gol fue una gran oportunidad, pero creo que el gol de Lemar y la ocasión de Coutinho fueron similares, pero ellos marcaron y nosotros no", finalizó.

