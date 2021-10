Ronaldinho: "Diego Maradona fue una de las personas más importantes en mi carrera"

Ronaldinho, quizás, fue el ídolo de muchos niños que en algún momento soñaron con tener el talento que el brasileño tuvo con la pelota en sus pies.

Ahora, ya retirado, el jugador habló en una extensa entrevista con el diario 'Olé', de Argentina, que aprovechó para preguntarle por su relación con Lionel Messi.

"Con Leo tenemos una amistad muy buena, muy bonita y verdadera porque desde el inicio siempre fuimos lo que somos, sin inventar nada. Nosotros somos amigos, no sólo compañeros de fútbol. A veces nos quedamos mucho tiempo sin estar cerca del otro. Y por eso cuando nos encontramos es una sensación de mucha alegría", indicó.

Y no podían pasar la oportunidad de preguntarle por la rivalidad que existe entre argentinos y brasileños, que ha permanecido durante muchos años en el balompié sudamericano.

"Antiguamente siempre hablaban de Maradona, Pelé y si te gusta uno no te puede gustar el otro. A los brasileños no les pueden gustar los argentinos porque Pelé está de un lado y Maradona del otro… Y bueno, creo que esto nunca tuvo nada que ver, yo nunca he pasado por eso y por esto. Entonces, doy las gracias a todos los argentinos por el cariño que siempre me han dado", agregó.

Publicidad

Además, no olvidó a quien fuera su gran amigo Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre.

"Fue un gran amigo, un gran ídolo. Una de las personas más importantes para mi carrera futbolística. Maradona siempre fue un ídolo en mi casa. Primero era ídolo de mi hermano: Maradona era ídolo de mi ídolo. Yo he crecido mirando a Diego. Mi hermano fue mi ídolo, Diego era ídolo de mi hermano, yo pasé a mirar todas las cosas de Diego, me convertí en fan y tuve la posibilidad de estar con él muchas veces. Éramos amigos y siempre fue un placer estar con él", concluyó.