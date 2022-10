Ronaldo Nazario: “Zinedine Zidane es el mejor futbolista con el que jugué en mi carrera”

El 30 de junio de 2002, Ronaldo Nazario de Lima se proclamó campeón del mundo con Brasil por segunda vez, marcando dos goles a Alemania en la final. Fue su "resurgir" como futbolista y la puerta que le abrió el fichaje por el Real Madrid, dónde coincidió con el francés Zinedine Zidane, el "mejor futbolista de todos" con los que jugó en su carrera.

Ronaldo Nazario (Río de Janeiro, 1976) vivió un calvario de lesiones entre 1999 y 2002, justo cuando se encontraba en su mejor momento deportivo. 'El fenómeno', la película sobre su vida que estrena DAZN, narra los inicios del futbolista brasileño, su salto a Europa, los éxitos con su selección en los Mundiales de 1994 y 2002 y el calvario de lesiones en el Inter de Milán.

P: Se cumplen veinte años del Mundial 2002 de Corea y Japón que Brasil ganó. ¿Qué recuerda?

R: Tengo muchos recuerdos increíbles pero no solo del Mundial que ganamos. Después del drama por perder la final en Francia'98 llegaron las lesiones. La recuperación y poder llegar al Mundial de 2002 fue algo extraordinario. Todo lo que vivimos fue increíble.

P: ¿Las dos lesiones graves que sufrió con el Inter fueron un antes y un después a nivel individual y deportivo?

R: Por supuesto. Obviamente la segunda lesión fue muy grave, la recuperación muy dura y quizá, físicamente, perdí la velocidad y movilidad que tenía. Esa lesión y la recuperación me hicieron una persona, un padre y un deportista mejor.

P: En la selección fue dirigido por Carlos Alberto Parreira, Mario Zagallo y Luiz Felipe Scolari. ¿Quién le marcó más?

R: Todos fueron muy importantes y la relación fue muy buena con los tres. Quizá Zagallo, con la historia que tiene con la selección de Brasil, es el que nos hizo enamorar todavía más con su equipo. Es un devoto del fútbol y de la selección brasileña.

P: ¿Por qué considera que Héctor Cúper fue el peor entrenador que tuvo?

R: No tengo nada personal contra él, en absoluto. Charlábamos mucho pero creo que su método de trabajo era bastante más antiguo a la época que vivíamos y nos hacía sufrir mucho. No nos encontrábamos cómodos y el juego no salía como queríamos. Me reafirmo y creo que ha sido de lo más flojo que he tenido en mi carrera.

P: Ha compartido juego en la selección con Bebeto, Romario, Rivaldo o Ronaldinho. ¿Con quién se entendió mejor en el campo?

R: En mi época en la selección tuve muchos jugadores increíbles a mi lado como por ejemplo Rivaldo, Ronaldinho o Djalminha. Muchos de ellos han triunfado en el fútbol español y son muy conocidos en el mundo y la historia con la selección es muy bonita por tener a estos grandes jugadores.

P: Christian Vieri dijo que fichó por el Inter para jugar con usted

R: Tenía una ilusión muy grande de jugar conmigo y yo con él pero nos tocó un periodo muy duro de lesiones. Yo estuve mucho tiempo fuera y cuando volví él se lesionó. Fue una pena que jugáramos pocas veces juntos pero lo pasé muy bien con él. Vieri es un amigo. Lo disfrutamos y si no hubiéramos tenido tantas lesiones hubiéramos hecho más historia, porque había un gran equipo en ese Inter.

P: ¿Ha pensado lo que hubiera podido ganar en el Inter si le hubieran respetado las lesiones?

R: Lo he pensado muchas veces. Teníamos grandes jugadores y mucha ilusión pero las lesiones hicieron mucho daño a mi carrera y al Inter. Es lo que hay, ya no se puede cambiar.

P: Zidane ha estado siempre presente en su carrera. Perdió la final del Mundial de 1998 contra él, le fue a visitar al hospital cuando se lesionó sin ser compañeros de equipo y después coincidieron en el Real Madrid. ¿Qué significa Zidane en su vida?

R: Aparte de un gran amigo, es el mejor futbolista con el que he jugado en toda mi carrera. Tener a Zidane durante cinco años en el Real Madrid fue algo único. Antes nos enfrentamos muchas veces en Italia. Cuando no nos conocíamos y me hice daño en la rodilla fue el primero en venir a verme. Fue un detalle muy importante que no olvidaré. Me dijo al verme: "Te esperamos, vuelve pronto, que el fútbol te necesita". Fue un momento muy especial y personalmente me dio mucha fuerza su visita.

P: Cuando coincidió con Diego Pablo Simeone, ¿notaba que podía ser un gran entrenador?

R: Sí. Coincidimos en el Inter y se notaba que el 'Cholo' tenía siempre en su personalidad ser entrenador. Como jugador fue increíble, logró muchísimos títulos, pero como entrenador sorprendió a todo el mundo. Lo que sí le veía como jugador era su liderazgo en el campo, motivando a los compañeros y sacando lo mejor de cada uno. Fue un grande como jugador.

P: Sus últimos años de carrera coincidieron con la irrupción de Leo Messi en el Barcelona. ¿Le hubiera gustado jugar con él en el mismo equipo?

R: Nos hemos enfrentado algunas veces pero somos de distintas generaciones. La generación de Messi y Cristiano Ronaldo fue una locura. Ellos dos dominaron por completo el escenario mundial y nosotros lo disfrutamos.