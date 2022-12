No, gracias.

Rusia vs. Portugal y México vs. Nueva Zelanda, el menú futbolero de hoy en Gol Caracol A las 9:30 a.m. comienza la transmisión del encuentro por la segunda fecha del Grupo A, mientras que a las 12:30 p.m. arranca la previa del duelo que cumplirá la Selección que dirige Juan Carlos Osorio en la Confederaciones.