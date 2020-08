Ryan Giggs: "Bale es lo suficientemente profesional para cuidar de sí mismo"

Tanto en Real Madrid como en la Selección de Gales se maneja un tema de conversación y hasta de polémica por todo lo que rodea a Gareth Bale, quien no es considerado por el técnico Zinedine Zidane para la próxima temporada, pero que sin embargo no tiene intenciones de marcharse de las huestes de los blancos y quiere cumplir con su contrato.

Y en medio de esa situación, el que se refirió al tema fue Ryan Giggs, entrenador de Gales, quien fue cauteloso en sus declaraciones. "Siempre le he dicho a Bale que si quiere hablar le escucharé y estaré más que feliz de ayudarlo. Tiene experiencia y es lo suficientemente profesional como para cuidar de sí mismo, pero estaré allí si alguna vez necesita hablar”, dijo Giggs.

Además, el otrora legendario futbolista de Manchester United fue preguntado por su relación con Zidane y si en algún caso ha puesto sobre la mesa el caso Bale.

De inmediato, contestó que "yo no he hablado con Zidane, mi francés y mi español no son muy buenos... Así es como escaparé de esta. Cuando Gareth venga a una convocatoria hablaré con él, como hablo con todos”.

Por ahora no se ven salidas viables para Bale del Real Madrid, ya que aparte de todo es el jugador mejor pagado de la plantilla de los españoles.