Sadio Mané acelera su recuperación y vuelve las prácticas con el Bayern Múnich

El internacional senegalés Sadio Mané, lesionado desde noviembre en el peroné derecho y baja en el Mundial-2022 con su seleccionado que llegó hasta octavos de final, empezó este martes a correr en el entrenamiento del Bayern Múnich , a tres semanas del partido de ida octavos de final de la Liga de Campeones en París.

"¡Es bueno volver a verte correr!", tuiteó el Bayern Múnich, acompañando el texto con un video del delantero de 30 años, fichaje estrella de los muniqueses en la pretemporada de 2022, procedente del Liverpool, todo sonrisa y los brazos cruzados al salir del vestuario para subir al terreno de entrenamiento rodeado de nieve.

En el Allianz Arena, el 8 de noviembre de 2022, Sadio Mané se había lesionado en el peroné derecho en la 14ª jornada del campeonato de Alemania, contra el Werder Bremen (victoria 6-1).

Debido a ello, se vio obligado a perderse el Mundial-2022 y fue operado el 17 de noviembre.

Pero el finalista de la última Liga de Campeones y segundo en el Balón de Oro de 2022 parece recuperado.

El Bayern se enfrenta dentro de tres semanas al París SG en el Parc des Princes, en partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, el 14 de febrero, con el duelo de vuelta fijado tres semanas después (8 de marzo) en Alemania.

"No cuento con él para el primer partido contra el PSG", había estimado el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, a mediados de enero, incluso si Mané estaba adelantado en su programa de recuperación.

¿Cuáles son los duelos de los Octavos de final de la Champions League 2022/23?

El Bayern Múnich del atacante senegalés Sadio Mané se enfrentará al PSG con el poderoso tridente ofensivo de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr en el duelo más atractivo de la ronda para conocer a los mejores 8 clubes del continente europeo. Los alemanes quieren seguir en carrera para ir a conquistar una nueva 'orejona', tras su último título en la temporada 2019/20 cuando le ganaron precisamente al PSG en la final jugada en Lisboa.

Otro de los atractivos duelos será el de Liverpool contra Real Madrid, otra final repetida, la de la temporada anterior.

Los partidos restantes de los Octavos de final de la Champions son:

Manchester City vs Leipzig, Inter vs Porto (Mateus Uribe), Nápoles vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré), Brujas (Eder Álvarez Balanta) vs Benfica, Milan vs Tottenham (Dávinson Sánchez), Chelsea vs Borussia Dortmund