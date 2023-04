Sadio Mané le habría pedido perdón a Leroy Sané, para no ser despedido del Bayern Múnich

Al Bayern Múnich día a día le surgen más y más problemas tanto en lo deportivo, como en el manejo interno de la plantilla. La junta directiva del Bayern Múnich se ha tenido que enfrentar a una serie de situaciones adversas, incluyendo la eliminación de la Copa de Alemania y la posibilidad de quedar por fuera de la Champions League tras perder 3-0 contra el Manchester City. Además, han tenido que lidiar con la agresión de Sadio Mané a su compañero Leroy Sané, después del partido.

Según el diario 'Bild', Mané enojado por la forma en que Sané se había dirigido a él después de una jugada en el minuto 83 del duelo contra los ingleses, le dio un golpe que le hizo sangrar el labio. Tras ello, se vio cómo el internacional alemán se le vio saliendo de las instalaciones del Bayern Múnich con una gorra y tapándose lo más que pudo para intentar disimular el presunto golpe sufrido.

De hecho, el propio día de la agresión, el CEO Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic se reunieron para discutir las posibles consecuencias de la agresión. Tras ello, ambos futbolistas estuvieron presentes en otra reunión, en la que Mané ofreció disculpas.

Incluso, según 'Sport1' el exjugador del Liverpool también le habría pedido excusas al vestuario y, de esta manera, habría evitado una sanción algo más drástica. Es más, durante la sesión de entrenamiento, Sadio Mané fue visto hablando con el entrenador Thomas Tuchel y saliendo al campo con el resto de sus compañeros, incluyendo a Leroy Sané, sin que se apreciara ninguna tensión entre ellos o el equipo en general.

Según informa 'Sky', la situación terminó con una sanción económica significativa para Mané, y parece que su futuro en el Bayern de Múnich está en duda. A pesar de tener contrato hasta 2025, hay varios jugadores en el plantel que no están contentos con su comportamiento, lo que sugiere que podría no seguir en el club después del verano.

En un episodio similar en 2012, Franck Ribéry golpeó a Arjen Robben en el ojo en un arrebato de ira. Sin embargo, este incidente provocó que las dos estrellas se volvieran mejores amigos y se convirtieran en una de las parejas de extremos más exitosas del mundo dejando varios títulos como la Champions League de la temporada 2012-2013.

Sadio Mané no ha gozado de muchos minutos dentro del once 'bávaro', tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Qatar 2022. Con la camiseta del Múnich ha podido disputar 32 partidos, logrando marcar once goles y dando cinco asistencias.