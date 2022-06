Sadio Mané sobre su salida de Liverpool: "Es muy extraño ya no ser parte del club"

La incorporación de Sadio Mané por el Bayern de Múnich fue uno de los fichajes más sonados del mercado, con una controvertida salida de Liverpool después de 6 años, en una operación que tuvo un costo de 35 millones de euros para el equipo alemán.

El delantero senegalés rompió su silencio y habló sobre su fichaje por el club de Baviera y los nuevos retos que se vienen para él en su estadía en Alemania, declarando que busca "nuevos desafíos", después de su paso por Liverpool.

Publicidad

“Mi vida siempre es un desafío y cuando ellos me llamaron le dije al club que me quería ir, que quería ir a otro lado para ver un nuevo desafío", indicó Mané, en declaraciones replicadas en 'The Sun'.

Y, el senegalés, añadió: “No es nada más, es solo un reto, porque siempre quiero estar siempre desafiándome a mí mismo para mejorar cada vez más”.

Además, el jugador tocó el tema de su estadía en Liverpool y la época más exitosa que vivió allí, siendo uno de los jugadores más destacados de la plantilla dirigida por Jurgen Klopp, en la que se consiguieron varios títulos importantes, como la Champions League y la Premier League.

Publicidad

El delantero habló sobre la sensación de ya no ser parte del conjunto de Merseyside y valoró los títulos conseguidos en su etapa como jugador 'red'.

"Obviamente es extraño, muy, muy extraño, ya no ser un jugador del Liverpool. Pero, por supuesto, lo pasé muy bien, un momento increíble. Ganamos mucho.", declaró el delantero.

Publicidad

Sadio Mané ya se puso manos a la obra para preparar la pretemporada con el Bayern de Múnich y fue captado en Mallorca con una gran condición física, que dejó impresionados a los fans en redes sociales.

El futbolista senegalés se unirá al conjunto bávaro en el mes de julio para disputar algunos amistosos, contra DC United y Manchester City, encuentros que serán disputados en Estados Unidos.