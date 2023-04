Sadio Mané y sus problemas en Bayern Múnich que no paran: se iría en junio del club

Desde Alemania comentaron en las últimas horas que la estancia de Sadio Mané en el Bayern Múnich estaría pasando por sus últimos días. Los medios alemanes han venido diciendo que la intención del club alemán con respecto a su jugador es dejarlo ir. El golpe que le dio en la boca de Leroy Sané, uno de sus compañeros, ha hecho que el futuro del delantero senegalés se mantenga en el aire para la próxima temporada.

En verano, el equipo bávaro buscará activamente la salida de Mané, haciendo todo lo posible para deshacerse de él, según las versiones de prensa. Desde una perspectiva deportiva, el jugador no encaja en el sistema actual de Thomas Tuchel, lo que explica el porqué de sus ausencias en la titularidad en los últimos encuentros. Además, internamente, el exjugador de Liverpool ha sido objeto de muchas críticas y más, tras la agresión a su compañero luego del partido contra el Manchester City.

Aunque el propio Sadio Mané solicitó que no se le sancionara y que no lo despidieran del equipo bávaro, su relación con los demás jugadores no es la mejor. En el Bayern tiene previsto vender al delantero senegalés, quien llegó como una estrella al Allianz Arena el verano pasado, pero no ha dejado las sensaciones esperadas.

De hecho, Florian Plettenberg, periodista de 'Sky', informó que “fichar a Mané se considera un error, sobre todo con su salario de más de 20 millones de euros al año. Tras sus decepcionantes actuaciones, circula un chiste en la 'Säbener Straße' de que el Bayern fichó al hermano gemelo de Mané, no al del Liverpool”.

De cara a la siguiente temporada, según 'Football Insider', el atacante esperaría cambiar su suerte en Alemania y regresar a la Premier League, más específicamente al Liverpool. En el seno de los 'reds' consideran que no es viable la vuelta debido a la edad del jugador, ya que recientemente cumplió 31 años, y la estructura y sistema actual del equipo no le favorecería ni a él, ni al equipo seis veces campeón de Champions League.

Aunque el jugador aún no ha hecho declaraciones al respecto, según fuentes cercanas, Mané está interesado en regresar a la Premier League, aunque no necesariamente al Liverpool. Antes de fichar por el equipo de Anfield, el senegalés jugó en el Southampton y parece tener intención de regresar a su antigua liga. Cabe recordar que el delantero firmó con el Bayern Múnich este verano un contrato de tres años, que parece estar destinado a no cumplirse.

En Premier League, el internacional senegalés ha podido disputar en el pasado un total de 263 partidos, en donde logró anotar en 111 ocasiones y asistió a sus compañeros 47 veces.