"Sampaoli cautivó a muchos con tres drones y cuatro cámaras": Claudio Borghi

El técnico de la Selección Argentina se encuentra en el 'ojo del huracán' después de haber empatado 1-1 con Venezuela en Buenos Aires y de estar quinto en las Eliminatorias suramericanas.

Sampaoli sigue siendo duramente criticado desde diferentes frentes en Argentina, ante la posibilidad latente de no clasificar al Mundial de Rusia-2018.

Este viernes, el encargado de apuntarle con todo al seleccionador argentino fue Claudio Borghi, exjugador y entrenador de reconocimiento en Suramérica.

Lea acá: Las cuentas de la Selección Colombia para ir al Mundial de Rusia-2018

“En un país donde se venden muchas cosas, él vino a vender humo. Eso me llama la atención, cautivó a mucha gente con tres drones y cuatro cámaras. Es un buen entrenador pero no me gusta como persona”, dijo Borghi, quien dirigió a la Selección Chile y a clubes argentinos y chilenos.

“Tengo dos opiniones de Sampaoli. No es buena gente, no llega a los lugares de forma adecuada y usa mañas para trepar", agregó Borghi.

Lea acá: Faustino Asprilla llamó "burros" a los jugadores de Argentina

En las fechas 17 y 18, que se jugarán el 5 y 10 de octubre, respectivamente, Argentina recibirá a Perú y visitará a Ecuador, en los dos juegos decisivos para definir su futuro en la Eliminatoria.