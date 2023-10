Sandro Tonali no se entrena con el Newcastle y se mantiene a la espera de los detalles de su sanción

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, no se entrena estos días con sus compañeros a la espera de que la FIFA aclare los términos de su sanción por apuestas, por la cual ha sido suspendido diez meses sin poder jugar.

Sin embargo, la misma no aclaraba si puede seguir entrenando con sus compañeros, por lo que, según explicó Eddie Howe, técnico del Newcastle United, en rueda de prensa, el italiano continúa en Newcastle, con el grupo, pero sin entrenarse.

La sanción impuesta por la federación italiana (FIGC) contempla una prohibición total de 18 meses, aunque ocho de ellos podrán ser conmutados por su participación en un plan terapéutico consistente en 16 compromisos.

Según explica el club en un comunicado, en la noche del viernes el Newcastle recibió la confirmación por parte de la FIFA de que ésta aplicará la sanción de la federación italiana en todo el mundo, por lo que Tonali podrá regresar a la competición a partir del 27 de agosto de 2024.

"Aún no hemos recibido confirmación oficial. Hemos visto las noticias, los rumores, pero no hemos recibido nada de las autoridades italianas. Estamos en el limbo esperando a que llegue la confirmación", dijo Eddie Howe, técnico de las 'Urracas' en rueda de prensa.

"Seguimos esperando que nos lo aclaren", dijo este martes el técnico inglés.

Siguiendo casos similares, Ivan Toney, que fue suspendido ocho meses por quebrantar en 262 ocasiones las reglas de apuestas de la federación inglesa, estuvo sin poder entrenar los cuatro primeros meses de su sanción. El delantero inglés no pudo reincorporarse a las sesiones con sus compañeros hasta mediados de septiembre y no volverá a jugar hasta mediados de enero.

La sanción de Tonali, al igual que la de su compatriota Nicolo Fagioli (Juventus), incluirá además ocho meses de "sanción alternativa" con 16 charlas de concienciación, el seguimiento de tratamiento para superar la adicción al juego y una multa económica de 20.000 euros.

Otros implicados en el 'Caso Apuestas'

Stephan El Shaarawy, jugador de la Roma Foto: AFP

Por el momento, se dice que Nicola Zalewski y Stephan El Shaarawy también estarían implicados en esta situación. Sin embargo, el portugués José Mourinho, entrenador del Roma, confía en que el polaco y el italiano no están implicados en el conocido como 'Caso Apuestas' después de que fueran señalados por el mismo medio que adelantó la implicación de los italianos Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo.

"Hablé con mis jugadores, con Zalewski nos reímos un poco porque fui el primero en hablar con él y ni siquiera sabía lo que había salido publicado", explicó el técnico en rueda de prensa este sábado.

"Luego he vuelto a hablar con él y con El Shaarawy. Estoy contento y tranquilo. Me entristece un poco que en Portugal se haya publicado el titular 'un jugador de Mourinho en las apuestas sobre el resultado'. Es un daño a la imagen de los jugadores si no son culpables", declaró.

El técnico apuntó a la buena relación que tiene con ambos y al comunicado que ya publicó el Roma mostrando total confianza en la inocencia de sus jugadores: "Tienen una relación suficiente conmigo como para decirme la verdad aunque haya podido ser fea. Confío en ellos"

"El Roma no suele hacer declaraciones oficiales y si lo ha hecho es porque todos estamos tranquilos. La situación de los otros jugadores implicados (Fagioli, Tonali y Zaniolo), en cambio, necesita de un proceso judicial, así que tenemos que confiar en la justicia. Si alguien comete un error hay que pagarlo", sentenció.