Santa Fe, Nacional y La Equidad jugarían sus partidos de Libertadores y Sudamericana en Asunción

Todo un agite informativo se ha producido en los últimos minutos en el fútbol de nuestro continente y en relación a los partidos de clubes colombianos como Santa Fe, Nacional y La Equidad en la Copa Libertadores y Sudamericana, a causa de los problemas que vive Colombia ante las ya extensas jornadas de protestas relacionadas con el paro nacional, que arrancó desde el miércoles pasado y que se ha recrudecido más y más.

Santa Fe recibía a River Plate; Nacional tenía previsto lo propio contra Argentinos Juniors y La Equidad, a Lanús. Sin embargo, los equipos argentinos suspendieron sus viajes a nuestro país.

Así las cosas y con ese panorama, la Conmebol busca soluciones inmediatas, tal y como lo contó el periodista Juan José Buscalia, en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"En Asunción hay tres estadios aptos para jugar torneos Conmebol. Así Santa Fe vs. River Plate se podría jugar en el estadio de La Olla, de Cerro Porteño; y los juegos de Nacional vs. Argentinos y Equidad vs. Lanús serían en Defensores del Chaco", explicó Buscalia.

El comunicador agregó que "en Defensores del Chaco se podrían jugar los dos partidos porque tiene cuatro camerinos. Aún no hay confirmación oficial de la Conmebol".

Mientras tanto, Javier Hernández Bonnet aseguró que en medio de todo este tema, estaban en reuniones Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y Fernando Jaramillo y Eduardo Méndez, sus pares de Dimayor y de Santa Fe, tratando de encontrar soluciones.