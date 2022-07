Se calienta el clásico: la retadora publicidad del Barcelona contra el Real Madrid

Este sábado se jugará una nueva edición de El Clásico, entre el FC Barcelona y el Real Madrid y ya se empieza a sentir la tensión del encuentro. En las últimas horas, el club catalán ha repetido una curiosa estrategia publicitaria para promocionar su imagen de cara al partido que se jugará desde las 10:00 p.m. (Hora colombiana), en Las Vegas.

Esta publicidad provocadora es muy similar a la pancarta que colocó su presidente, Joan Laporta, junto al Santiago Bernabéu en 2021 durante su campaña electoral.

En esta ocasión, el “ganas de volver a veros” en alusión al equipo de la capital de España, ha sido sustituido por otro eslogan, que dice en catalán y en inglés: "Si venís a Las Vegas a jugar, jugaremos. Pero no os preocupéis, "merengues", lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas".

El retador anuncio, presentado esta vez en formato vídeo a través de pantallas publicitarias gigantes, también muestra a varios jugadores del Barcelona, además de la imagen del entrenador Xavi Hernández y Joan Laporta, y pide, en continua referencia a la ciudad del juego, que "apuesten por el Barça".

Todo ello enfocado a promocionar el encuentro de pretemporada que disputarán frente al cuadro madridista en la noche del sábado, siendo el segundo clásico que se juega entre ambos equipos en suelo estadounidense (el primero se jugó en la ciudad de Miami en 2017, con una victoria 3-2 para los hoy dirigidos por Xavi).

Además, la salida del anuncio ha coincidido con la llegada de la plantilla azulgrana este jueves a Las Vegas, procedente de Miami, con Xavi ya al frente del equipo luego de resolver inconvenientes con su visa y que no le permitió estar presente en la victoria 6-0 de su equipo contra el Inter de Miami (del ex Real Madrid Gonzalo Higuain y cuyo propietario es, otro ex madridista, David Beckham).