Se cierra el libro de fichajes en Europa: acá noticias confirmadas y rumores

Cavani llegó al Valencia y de una a entrenar

El delantero uruguayo Edinson Cavani, nuevo fichaje del Valencia hasta 2024, acudió este martes por primera vez a la ciudad deportiva de Paterna para iniciar un plan específico de trabajo. El delantero uruguayo acabó su contrato el pasado 30 de junio con el Manchester United y durante este tiempo se ha ejercitado en solitario tanto en su país como en los últimos días en Madrid. Fuentes oficiales del Valencia confirmaron que Cavani se pondrá a punto en solitario.

Traspaso millonario para Manchester United

El Manchester United y el Ajax han anunciado que han alcanzado un acuerdo para el traspaso del brasileño Antony Matheus dos Santos al club inglés, operación que podría alcanzar los cien millones de euros. "El Ajax acordó una tarifa de transferencia de 95 millones de euros con el club inglés. Por variables, esa cantidad puede aumentar hasta los 100 millones de euros", precisa la entidad neerlandesa en su comunicado.

Tottenham adquirió los derechos de defensor argentino

Tottenham Hotspur ha anunciado que ha ejercido la opción de compra del defensa argentino Cristian Gabriel 'Cuti' Romero hasta el 2027. "Cuti" estaba en el Tottenham Hotspur en calidad de cedido por el Atalanta italiano desde agosto pasado. "Estamos encantados de anunciar el fichaje definitivo de Cristian Romero", anunció el club de Londres según un comunicado de prensa en su web.

Leandro Paredes se alista para irse a Juventus

El mediocampista argentino del París Saint-Germain Leandro Paredes tiene un acuerdo con la Juventus para incorporarse al club italiano y no estará en la convocatoria para viajar el miércoles a Toulouse, anunció el martes el entrenador del PSG, Christophe Galtier. "Leandro no formará parte de la convocatoria. He hablado con él después del entrenamiento. Sabemos que tiene un acuerdo con la Juventus, a la que nos vamos a enfrentar en no mucho tiempo (el 6 de septiembre en la primera jornada de la Liga de Campeones)".

Un nuevo lateral para Atlético de Madrid

Cedido el pasado fin de semana Renan Lodi al Nottingham Forest, el Atlético de Madrid selló este martes el fichaje de Sergio Reguilón, lateral izquierdo procedente del Tottenham y su recambio en la plantilla del equipo rojiblanco, al que llega a préstamo hasta el final de esta temporada y al que se incorpora de inmediato, aunque seguirá con su proceso de recuperación de la intervención de una pubalgia a la que fue sometido la pasada semana, según anunció el club en un comunicado en su página web oficial.

Bayer Leverkusen se refuerza para la Champions

El Bayer Leverkusen, rival del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones, se ha asegurado los servicios del extremo inglés Callum Hudson-Odoi, que se incorporará en condición de cedido al equipo de las aspirinas. "Con Callum Hudson-Odoi hemos contrato un extremo rápido e incisivo. Lo tiene todo para ayudarnos", dijo el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. "Callum ha jugado más de 100 partidos para el Chelsea", agregó.

Lucas Ocampos, cerca de Ajax de Amsterdam

El extremo argentino Lucas Ocampos no se ejercitó este martes en la sesión preparatoria que desarrolló el Sevilla en su ciudad deportiva "al existir la opción de que el jugador salga traspasado en las próximas horas", informó el propio club en comunicado. El entrenador sevillista, Julen Lopetegui, dirigió la segunda sesión de la semana, y en ella no contó con el Ocampos. El internacional argentino, de 28 años y al que se le vincula ahora con el Ajax de Ámsterdam