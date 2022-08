Se fueron a las manos: Darío Benedetto y Carlos Zambrano y una discusión en Boca Juniors

Boca Juniors no está teniendo un buen campeonato en Argentina y su presente no es el mejor en muchos aspectos. Las constantes disputas entre compañeros, los problemas de varios de los futbolistas en su vida personal y los resultados positivos no llegan.

A eso se le sumó un nuevo capítulo y es el de una posible pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, en el entretiempo del partido contra Racing, en la noche de domingo.

Y es que cuando las cámaras enfocaron al defensor peruano antes de empezar el segundo tiempo, se le pudo ver una marca en su rostro, al parecer producto de una agresión.

Los periodistas en la cancha del Cilindro informaron que hubo una pelea entre Benedetto y Zambrano y al parecer el cruce llevó a que se fueran a los golpes.

De hecho, en algunas tomas mostradas en Argentina también se le pudo ver heridas al delantero argentino.

Al terminar el encuentro le preguntaron al técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, confirmó que sí hubo una “discusión” entre Benedetto y Zambrano, pero no dio más detalles.

A esa posible pelea entre los dos futbolistas se le sumó un mensaje incógnito del peruano en sus redes sociales, minutos después de terminado el encuentro: “Partido complicado pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”.

Por el momento no hay más pronunciamientos oficiales en Boca Juniors y tampoco de los futbolistas, pero la relación en el vestuario del equipo 'xeneize' no viene siendo la mejor y este es un nuevo capítulo del que se hablará en la prensa argentina.

Ya en lo futbolístico, el cuadro de Buenos Aires empató sin goles con Racing, y se encuentra en el puesto 11 de la tabla de posiciones de la liga argentina, con 19 puntos, luego de 13 partidos disputados, a nueve unidades del líder que es Atlético Tucumán.

Hugo Ibarra se refirió a la pelea entre los jugadores de Boca en el entretiempo y le bajó el tenor a la polémica. pic.twitter.com/kyragGNKIE — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022