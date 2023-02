'Se quedó sin el pan y sin el queso' : pudo llegar al Junior y terminó jugando en Venezuela

Junior de Barranquilla es de aquellos equipos con un poder monetario altísimo para lo que el fútbol colombiano está acostumbrado. Muestra de ello, son los refuerzos del conjunto 'Tiburón' en donde la novela de Juan Fernando Quintero es la que se lleva todos los premios.

Sin embargo, por más poder adquisitivo, el cuadro de Arturo Reyes no están pasando por su mejor momento deportivo y en lo que van de liga no han podido ganar ni un solo partido. Incluso con la mágica zurda de 'Juan Fer' no han solo han sumado tres puntos de quince posibles.

Debido a esta situación se barajaron varios nombres para reforzar la delantera en donde Carlos Bacca no ha podido dar abasto para las necesidades que el Junior tiene ahora mismo.

Precisamente, aquí es donde entra el protagonista de esta historia: Jesús Hernández. el futbolista venezolano, destacado por ser un delantero rápido que durante su estadía en el Envigado logró un desempeño sobresaliente. Con 'Los Naranjas' pudo anotar en 14 ocasiones y pudo participar en 42 partidos.

Estos números le bastaron para llamar la atención de uno de los grandes equipos colombianos, el Junior de Barranquilla. Es más, los junioristas tenían prácticamente cerrada su llegada a la delantera antes de que se iniciara el torneo local, pero todo se cayó.

Ya con los documentos sobre la mesa y las cifras acordadas para fichar por el Junior, el futbolista venezolano recibió una oferta de un equipo del Oriente Medio. Impulsado por su representante y el alto sueldo que superaba por mucho los números presentados por Junior, decidió dejar de lado a 'Los Tiburones' y empezar unas nuevas negociaciones con otro club. La relación con 'Los Rojiblancos' se fue diluyendo con el paso del tiempo y la decisión de irse al exterior estaba tomada.

La suerte termina no sonriéndole a Jesús Hernández y su fichaje no pudo ser posible por el equipo de Medio Oriente. Varias semanas pasaron hasta que se supiera el paradero del delantero hasta que hace pocos días se supo que iba a terminar jugando para el Carabobo venezolano.

Por como se ven las cosas, parece que no le terminó saliendo muy bien la jugada a Jesús Hernández. Ahora, con el Carabobo tendrá un salario mucho menor al que el Junior le ofrecía y si bien podrá disputar la Copa Libertadores con su nuevo equipo, perdió la posibilidad de llegar a uno de los mejores equipos en la actualidad del fútbol colombiano.

El Carabobo tendrá que disputar la fase dos de la Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro, en donde el equipo brasileño es el favorito a pasar de fase. El partido de ida será este miércoles, en donde los venezolanos serán locales.