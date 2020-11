¿Se va Cristiano Ronaldo de la Juventus? su sueldo afectaría las finanzas de la ‘vecchia signora’

View this post on Instagram

📈💰 A pesar de su gran presente en Juventus, Cristiano podría estar próximo a una nueva transferencia. El jugador portugués tiene contrato con la Juve hasta 2022, por lo que le buscarían un nuevo destino al final de esta temporada para conseguir dinero a cambio de su pase en búsqueda de mantener en orden las cuentas del club.