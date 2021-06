¡Se va un grande! Carlos Tévez le dijo adiós a Boca Juniors y no descarta el retiro

Carlos Tevez, de 37 años y el último ídolo de Boca Juniors, anunció este viernes que deja el Xeneize porque "mentalmente" no está "preparado" para darle al club lo que necesita y dijo que creía que se retiraba, aunque aclaró que era posible que en tres meses "tenga ganas de jugar" en otro equipo.

"Pensé que nunca iba a llegar este momento. Acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club, no es una despedida, lo digo siempre, sino un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha, para el pueblo Xeneize. No como jugador pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy pleno con esta decisión porque no tengo más nada para dar, como jugador lo di todo", dijo 'el Apache' en rueda de prensa.

"Boca siempre me necesitó al 120% y yo hoy no estoy preparado para darle eso. Boca te lleva a dar mucho más de lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo. No tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre y ya estaba jugando de vuelta, así es la exigencia de Boca", añadió.

Tevez contó que mucha gente le pidió que "aguantara" hasta diciembre o hasta que pudiese volver la gente a la cancha, pero que a él se le "hizo muy difícil".

Cuando le preguntaron si se retiraba, dudó y dijo "hoy te digo que sí", pero agregó: "En tres meses capaz me levantó y tengo ganas de jugar, pero en Boca no porque tenés que estar al 120%".

El ahora exdelantero dijo estar "feliz" por haber tomado esta decisión, aunque la calificó como la "más difícil de su vida" porque Boca es el club de sus amores.

'El Apache' dijo que no tuvo "ni tiempo" de llorar a su padre, que falleció en febrero.

"No sé que voy a hacer en el futuro, por ahora solo tengo claro que quiero ser padre, hijo, marido. Físicamente estoy para seguir pero mentalmente no estoy para seguir. Hoy en día me necesita mi familia y estoy para ellos", indicó.

Tevez aseguró sentirse "pleno" porque le "dio todo" al club e insistió en que "su corazón" le dice que "hoy debería dejar todo de lado y ocuparse" de su familia.

"Acá no voy a jugar más pero no sé que voy a hacer de mi vida. Ahora quiero descansar, estar con mi familia", dijo 'el Apache', que aclaró que si decide volver a jugar no lo hará en ningún club de Argentina porque es hincha de Boca Juniors.

El presidente del club, Jorge Amor Ameal, lo acompañó en la rueda de prensa y aseguró que cuando el público pueda volver a los estadios el último ídolo del club tendrá un partido homenaje.

Tevez era titular en Boca Juniors, que se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores pero quedó eliminado este lunes en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

'El Apache' debutó en Boca Juniors en 2001, en 2005 pasó al Corinthians, en 2006 al West Ham, en 2007 al Manchester United, en 2009 al Manchester City y en 2013 a la Juventus.

En 2015 regresó a Boca Juniors, en 2017 jugó en el Shanghái Shenhua y al año siguiente regresó al club de sus amores.