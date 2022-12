Sebastián Abreu le da un espaldarazo a Edwin Cardona, luego del fallido cobro de penal

Este martes, luego de la victoria de Boca Juniors sobre River Plate en la tanda de penales, uno de los temas que hizo eco en el partido fue el errado cobro de penal que realizó Edwin Cardona . Debido a este tema en Argentina contactaron a Sebastián Abreu, para que diera su opinión al respecto.

El 'Loco', famoso entre muchas cosas por su penalti a lo 'Panenka' en la definición de los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica frente a Ghana, brindó su total apoyo al mediocampista colombiano. "Era un partido clásico, con la importancia que tiene, con la historia que tiene y esa era su manera de colocar a Boca como ganador y dejando su marca de calidad", dijo

Y agregó en su defensa a Cardona Bedoya, "Son opciones, decisiones, no hay que hacer un circo tipo velatorio por un penal. La personalidad en el fútbol no pasa por trabar por la cabeza o romperle el arco".

También se refirió a las disculpas que presentó Edwin Cardona tras esa decisión tomada, "No estoy de acuerdo con el pedido de disculpas, con victimizarse con estas situaciones, cuando son tomas de decisiones deportivas. Está dentro de las reglas. No debió hacerlo. Porque cuando va otro, le mete un fierrazo y la saca del estadio, ¿por qué no pide disculpas también?".