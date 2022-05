Sebastián Abreu y un mensaje para Kylian Mbappé, que menospreció el fútbol de Sudamérica

Kylian Mbappé ha sido noticia en las últimas semanas por dos casos en particular: la primera, porque decidió renovar por tres años más con el PSG, y la segunda, por referirse al fútbol sudamericano de una forma bastante despectiva.

En una entrevista con ‘TNT Sports Brasil’, al crack francés le preguntaron por el balompié de Sudamérica, en específico qué le parecían las Eliminatorias de esta parte del continente, ya pensando en que se acerca el Mundial de Qatar. Lo que dijo Mbappé fue sorpresivo.

Publicidad

"La ventaja que tenemos aquí (en Europa) es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando llegamos al Mundial, estamos listos, Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo", dijo el jugador de la Selección de Francia.

Dichas declaraciones de Kylian no cayeron bien en algunas figuras sudamericanas. Uno de los primeros que le respondió fue el exjugador uruguayo Sebastián Abreu y lo hizo de una forma bastante peculiar.

"Los europeos ganan por la cantidad de europeos que van al Mundial. Hay que ver los grupos que tiene para clasificarse. La calidad de los rivales. ¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas, quince no? Uruguay tiene dos Mundiales y quince Copas América. Le faltó Wikipedia a Mbappé. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel”, aseguró ‘El Loco’ para 'Espn'.

Publicidad

Fabinho también le envió una respuesta a Mbappé, ¿qué dijo?

"Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado. A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final. Creo que, si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo en Europa. Además, van al Mundial como uno de los favoritos", dijo Fabinho a 'Espn' previo a la final de la Champions League, y quien compartió equipo con el francés en el AS Mónaco.