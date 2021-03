Secretos de camerino: el día en el que Rio Ferdinand salió en defensa de Cristiano Ronaldo

En las últimas horas se conocieron algunas revelaciones de parte de Rio Ferdinand de un incidente que sucedió en un entrenamiento de Manchester United y en el que uno de los protagonistas fue Cristiano Ronaldo, figura del fútbol mundial y en la actualidad en Juventus.

“Fue un año loco en el United, el ambiente en los entrenamientos podía calentarse en un abrir y cerrar de ojos. Siempre había mucha testosterona en el aire, creo que es así en todos los clubes. Yo no era muy dado a meterme en líos, eso sí, me pasaba la mayoría del tiempo en los entrenamiento gritando. Una vez hubo un episodio con Ruud van Nistelrooy. Golpeó a Cristiano Ronaldo un par de veces y le hizo daño en el tendón de Aquiles", dijo Ferdinand en primera instancia, en su programa de Youtube Vibe with Five.

El inglés agregó que "cuando Ruud tuvo la pelota, corrí hacia él y lo golpeé fuerte .Le dije: ‘¿Qué estás haciendo?¿Por qué lo pateas? Ruud se puso de pie con y el resto de jugadores tuvieron que intervenir. Al final no pasó nada”.

En ese episodio, Cristiano Ronaldo era novato ante las estrellas del United y no era mucho lo que podía ripostar.

‘Cristiano era un niño, déjalo en paz, ¿qué estás haciendo?’. Ruud era un animal, un jugador brutal, el mejor rematador con el que jugué”, finalizó Ferdinand.