Selección de Francia anuncia su convocatoria para amistosos internacionales: varias novedades

Para la Selección de Francia, Didier Deschamps, convocó este jueves al madridista Karim Benzema y al sevillista Jules Koundé para los dos amistosos de los próximos días, pero no al barcelonista Ousmane Dembelé ni al bético Nabil Fekir.

Para su primera lista de 2022, año que culminará con el Mundial de Catar, el técnico apostó en ataque por el jugador del Leipzig Christopher Nkunku, que podrá debutar con los "bleus" y por el delantero del Mónaco Wissam Ben Yedder.

La otra gran sorpresa de la lista es la presencia del defensor del Lens Jonathan Clauss, que a sus 29 años también podrá debutar con la selección.

La presencia de Benzema para afrontar a Costa de Marfil el próximo día 25 en Marsella y a Sudáfrica cuatro días más tarde en Lille está pendiente de las pruebas a las que será sometido el atacante del Madrid, que se lesionó en el último partido contra su equipo frente al Mallorca, cuando se convirtió en el máximo anotador histórico de Francia.

El futbolista pasará pruebas médicas en las próximas horas para saber si está disponible con su club para afrontar el próximo domingo al Barcelona.

"Está en un nivel excelente, por todo lo que hace. Lo merece por lo que ha evolucionado, desde la preparación a la mejora que tiene a su edad, forma parte de los mejores. Tiene un pequeño problema pero no parece grave, encadena muchos partidos. Espero que pueda venir", indicó.

Deschamps aprecia mucho la asociación del madridista con el delantero del París Saint-Germain Kylian Mbappé, a quienes se suma el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, en quien tiene una gran confianza y que ha vuelto a brillar con su equipo.

El seleccionador ha apostado por los jugadores que viene llamando en las últimas semanas y dejó entrever que las lesiones que han sufrido Dembelé y Fekir les han alejado de la lista por ahora.

"Acaban de volver, necesitan encadenar más partidos", dijo el entrenador, que señaló que hay "mucha competencia" y que prefiere jugar la carta de la continuidad y no cambiar permanentemente de jugadores.

Frente a ello, destacó la buena temporada que está completando Nkunku, de 24 años, autor de siete goles en Liga de Campeones y de 22 en el campeonato alemán, lo que le abre las puertas de la selección.

Deschamps señaló que apuesta por su núcleo duro, en el que tiene un puesto importante Mbappé, sobre quien dijo que su situación en la selección no cambiará sea cual sea el club en el que decida seguir, tras el fin de su contrato con el PSG el próximo 30 de junio.

"No tengo preferencia sobre cual será su futuro equipo, no tengo opinión, decidirá él y sea lo que sea no será un problema para la selección. Será su decisión y de su familia, que buscará lo mejor para él. No tengo información y no busco tenerla. Otros tienen más problemas que él, con su nivel. No hay incidencia con respecto a la selección", señaló.

También acude con dudas físicas el jugador del Aston Villa Lucas Digne, en una defensa en la que el seleccionador vuelve a convocar a los hermanos Lucas y Theo Hernandez, que le ofrecen una polivalencia que aprecia el seleccionador.

También ha vuelto a incluir al sevillista Koundé, que parece haberse convertido en uno de sus jugadores de preferencia para la zaga.

Sobre la no presencia del madridista Eduardo Camavinga, indicó que ha querido dejarlo para la sub-21, que también disputa partidos en las mismas fechas.

Lista de Deschamps:

Porteros: Alphonse Areola (West Ham/ING), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA)

Defensas: Jonathan Clauss (Lens/FRA), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Theo Hernandez (Milan/ITA), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Jules Koundé (Sevilla/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), Raphaël Varane (Manchester United/ING).

Centrocampista: Mattéo Guendouzi (Marsella/FRA), N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (Juventus Turín/ITA), Aurélien Tchouaméni (Mónaco/FRA).

Delanteros: Wissam Ben Yedder (Mónaco/FRA), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/ALE), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Christopher Nkunku (Leipzig/GER).