Semana con duelos colombianos en la Copa Sudamericana: La Equidad y Cali, a remontar sus series

Deportivo Cali , Nacional Potosí, Puerto Cabello, Cajamarca, Guaireña, Mannucci y La Equidad tendrán esta semana el desafío de superar sus límites para cambiar una historia que comenzó adversa en la Copa Sudamericana y superar la fase previa de un toreo que estrena formato en su vigésima edición.

Sin emparejamientos de eliminación directa, como fue tradición desde el comienzo de la competición en 2002, La novedosa fase previa reúne a cuatro clasificados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Las cruces comenzaron el 17 de marzo entre equipos del mismo país, salvo las dos series entre formaciones de Uruguay que tendrán su primer tanteo esta semana. Se trata de los choques Cerro Largo-Peñarol y Fénix-Torque.

La tanda de partidos de ida dejó mal parados en la serie colombiana al Deportivo Cali, que fue goleado por 3-0 de su visita al Deportes Tolima , y La Equidad, que cayó en casa por 1-2 ante el Deportivo Pasto.

Entre los bolivianos, el Nacional Potosí tendrá que remar en su cancha contra la corriente para recuperarse de la goleada por 4-1 que le infligió el Guabirá.

El Puerto Cabello tendrá que ganar por tres goles, como mínimo, y evitar que Metropolitanos anote si quiere evitar que este mano a mano entre venezolanos quede en poder de su rival.

Los peruanos del UTC Cajamarca perdieron en casa por la mínima ante el Sport Huancayo, que el miércoles será local. En el otro choque de equipos del mismo país, el debutante Mannucci quedó obligado a recuperar fuera de casa tras caer en la suya por 1-2 ante el Melgar.

Entre paraguayos la situación más compleja la tiene el Guaireña, que perdió por 1-2 ante el River Plate, que esta semana cerrará en su cancha.

Con el nuevo formato, la Copa Sudamericana ampliará en 2021 de 54 a 56 a lista de participantes de diez países: 44 clasificados de manera directa y 12 que se sumarán desde la Copa Libertadores en distintas instancias de la competición.

Cumplida la eliminatoria de equipos uruguayos, que se resolverá entre el 13 y el 14 de abril, los 16 equipos ganadores avanzarán a la fase de grupos, donde se sumarán a seis equipos de Argentina y otros tantos de Brasil, así como a cuatro equipos eliminados de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Esta instancia comenzará la semana del 21 de abril con los 32 equipos emparejados en ocho grupos de cuatro y finalizará en la del 26 de mayo.

- Partidos de ida de la primera fase:

Cerro Largo (URU) - Peñarol (URU)

Torque (URU) - Fénix (URU)

- Partidos de vuelta de la primera fase:

Emelec (ECU) - Macará (ECU) Ida: 2-2

Nacional (PAR) - 12 de Octubre (PAR) Ida: 0-0

D Cali (COL) - Deportes Tolima (COL) Ida: 3-0

Huachipato (CHI) - Antofagasta (CHI) Ida: 0-1

Mineros (VEN) - Aragua (VEN) Ida: 0-1

Nacional Potosí (BOL) - Guabirá (BOL) Ida: 4-1

Palmaflor (BOL) - Wilstermann (BOL) Ida: 2-1

Sport Huancayo (PER) - UTC Cajamarca (PER) Ida: 0-1

Guayaquil City (ECU) - Aucas (ECU) Ida: 2-1

Puerto Cabello (VEN) - Metropolitanos (VEN) Ida: 2-0

River Plate (PAR) - Guaireña (PAR) Ida: 1-2

Melgar (PER) - Mannucci (PER) Ida: 1-2

Palestino (CHI) - Cobresal (CHI) Ida: 0-0

Deportivo Pasto (COL) - La Equidad (COL) ida: 1-2

Peñarol (URU) - Cerro Largo (URU)

Fénix (URU) - Torque (URU).