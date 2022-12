Semana redonda: el fútbol que no se puede perder a lo largo y ancho del planeta

Durante estos días habrá juegos para no levantarse del sillón. Este miércoles, Alemania vs. Inglaterra y Escocia vs. Canadá, los amistosos internacionales.

No solo en la Eliminatoria Suramericana habrá acción durante estos días. En Europa y Centroamérica la pelota rodará en partidos oficiales y amistosos. Espectáculo, en cantidad y calidad, garantizado. Acá repasamos algunos de los compromisos más atractivos.

En Europa

España vs. Israel (24 de marzo)

Italia vs. Albania (24 de marzo)

Suecia vs. Bielorrusia (25 de marzo)

Portugal vs. Hungría (25 de marzo)

Bulgaria vs. Holanda (25 de marzo)

Luxemburgo vs. Francia (25 de marzo)

Inglaterra vs. Lituania (26 de marzo)

Azerbaiyán vs. Alemania (26 de marzo)

República Checa vs. San Marino (26 de marzo)

Irlanda del Norte vs. Noruega (26 de marzo)



En Centroamérica

México vs Costa Rica (24 de marzo)

Estados Unidos vs. Honduras (24 de marzo)

Honduras vs. Costa Rica (28 de marzo)

Trinidad y Tobago vs. México (28 de marzo)

Panamá vs. Estados Unidos (28 de marzo)



Nuestra Eliminatoria

Colombia vs. Bolivia (23 de marzo)

Paraguay vs. Ecuador (23 de marzo)

Uruguay vs. Brasil (23 de marzo)

Venezuela vs. Perú (23 de marzo)

Argentina vs. Chile (23 de marzo)

Bolivia vs. Argentina (28 de marzo)

Ecuador vs. Colombia (28 de marzo)

Chile vs. Venezuela (28 de marzo)

Brasil vs. Paraguay (28 de marzo)

Perú vs. Uruguay (28 de marzo)

Amistosos destacados

Alemania vs. Inglaterra (22 de marzo)

Escocia vs. Canadá (22 de marzo)

Rusia vs. Costa de Marfil (24 de marzo)

Turquía vs. Moldavia (27 de marzo)

Costa de Marfil vs. Senegal (27 de marzo)

República de Irlanda vs. Islandia (28 de marzo)

Escocia vs. Croacia (28 de marzo)

Rusia vs. Bélgica (28 de marzo)

Holanda vs. Italia (28 de marzo)

Portugal vs. Suecia (28 de marzo)

Francia vs. España (28 de marzo)