Sergio Busquets: "Dani Alves es un jugador con carácter, ganador y liderazgo en el vestuario"

El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets destacó que el brasileño Daniel Alves, que se reincorporará al equipo azulgrana en enero, "es un jugador con carácter, con gen ganador y liderazgo en el vestuario", por lo que aseguró que les "aportará mucho".

"Su vuelta es una alegría. Ya sabemos el jugador que es y la época que marcó; viene en otra edad, pero nos aportará mucho", afirmó este sábado el mediocentro barcelonista, al ser preguntado en una rueda de prensa en Sevilla en vísperas del partido decisivo de España contra Suecia para acceder al Mundial de Catar.

Busquets destacó que "ojalá" les "vaya a todos muy bien" y subrayó que tiene "muchas ganas" de reencontrarse con su antiguo compañero Dani Alves, de 38 años y que jugó en el Sao Paulo de su país hasta el pasado septiembre.

También se refirió a su excompañero y nuevo entrenador, Xavi Hernández, a quien igualará este domingo contra Suecia como el cuarto jugador con más partidos con la selección nacional (133), y lo definió "como uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la historia, al menos reciente, de España".

"He tenido la suerte de ser compañero de él y de conocerlo como persona, y me he formado junto a él en el día a día a siendo socios en el medio campo" con Andrés Iniesta, recordó Busquets.

Añadió que juntos han "disfrutado muchísimo" y que los tres han tenido "un 'feeling' especial", por lo que consideró "un orgullo" haber superado a Iniesta como jugador con más internacionalidades en el partido del jueves en Grecia y tener la oportunidad de igualar a Xavi en el de este domingo contra Suecia.

"Como entrenador le deseo lo mejor, sé cómo ve el fútbol, he sido su compañero y seguro que ha aprendido mucho con sus técnicos. No puedo desear con más ganas que le vaya bien y que nos vaya bien", recalcó el centrocampista del Barcelona sobre Xavi Hernández.