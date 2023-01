Sergio Busquets 'esquivó' las preguntas sobre su renovación en el Barcelona: "No es el momento"

El español Sergio Busquets, centrocampista y capitán del Barcelona, no quiso hablar de si va a renovar o no contra el equipo azulgrana, acabando contrato el próximo 30 de junio, a asegurar que "no" lo "ha decidido" y que no "hay ninguna novedad".

"Todavía no lo he decidido, ni lo sé, ni hay ninguna novedad. Tampoco lo diría en una rueda de prensa. No me preguntéis más porque no lo voy a decir. Mañana se juega una final, siempre antempongo el equipo a una decisión personal", dijo en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid.

Publicidad

"No es el momento, no he decidido. Lo importante es el presente y estoy enfocado en la final", añadió.

Un Busquets que analizó, al ser preguntado por un periodista local, la llegada del portugués Cristiano Ronaldo a la liga saudí.

"Seguro que va a dar un salto mediático y cualitativo a la Liga. Es lo que están buscando y desearles lo mejor", comentó.

El Barcelona se enfrenta este domingo al Real Madrid en Arabia Saudita, por la gran final de la Supercopa de España, que desde hace tres ediciones se juega por fuera de España, en el país Saudí, luego de que ambos equipos superaran las semifinales frente al Betis y el Valencia, respectivamente, claro que no fue tarea fácil, porque ambos accedieron por via de los penales, tras igualar en los 120 minutos reglamentarios.

Publicidad

Barcelona sigue siendo el equipo más laureado de la Supercopa con 13 títulos, aunque la última vez que se coronó en dicha competencia fue en el año 2018, cuando contaba aún con la presencia del astro argentino y actual campeón del mundo Lionel Messi, quien además es el máximo goleador de la competición con 14 anotaciones.

¿Cuáles son las estadísticas de Sergio Busquets en el Barcelona de España?

Publicidad

El volante de 34 años que ha desarrollado toda su carrera deportiva en el equipo 'blaugrana', tuvo su debut en el año 2008, cuando el equipo catalán estaba bajo las ordenes del histórico entrenador Pep Guardiola. Desde entonces, Busquets ha disputado 700 partidos, marcado 18 goles y 44 asistencias.

Además, ha ganado 21 títulos nacionales y 11 torneos internacionales.